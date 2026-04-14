El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 trabajadores extra para atender en 450 oficinas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo incorpora a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España -60 de la Seguridad Social o de la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería-.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que no ha especificado la cuantía económica que se destinará a este procedimiento, del que se beneficiarán, según ha asegurado, "miles" de personas que ya residen en España, una cifra que su departamento eleva a "cientos de miles".

También ha señalado que la solicitud telemática se podrá hacer desde el jueves 16 de abril y la presencial desde el lunes 20 de abril. Las personas interesadas tendrán hasta el 30 de junio para presentarse por estas dos vías. Saiz ha advertido de que para la solicitud presencial se requerirá cita previa obligatoria y gratuita, que se puede pedir también desde el próximo jueves tanto por vía telemática como telefónica.

En cualquier caso, la ministra ha advertido de que no todas las oficinas ni en cualquier horario atenderán estas peticiones. "Quiero ser muy clara y muy contundente y pedir colaboración ciudadana y también colaboración mediática. No serán todas las oficinas ni serán en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora", ha avisado.

En este sentido, ha recalcado que para garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil, se ha dimensionado un "plan operativo con capacidad de respuesta". "Hemos formado un equipo de personal con más de 550 profesionales extra para atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes, solicitar subsanaciones o nuevos documentos y, por último, resolver la autorización", ha recalcado.

Igualmente, ha añadido que cuentan con una plataforma única llamada Mercurio a través de la cual se presentará toda la documentación y desde la cual la UTEX, unidad de trabajo de tramitación de expedientes de extranjería, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, resolverá los procedimientos y realizará todas las gestiones. "Es una operativa muy meditada, pero también muy trabajada. Queremos que salga bien. Nos hemos dejado la piel en el proceso", ha reiterado.

SIN MIGRANTES, "MÁS DE 90.000 BARES DESAPARECERÍAN"

Saiz ha asegurado que el Consejo de Estado avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria, tal y como "siempre" han defendido, y ha puesto también en valor un informe del Consejo Económico y Social.

"Hace escasos días conocimos un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, elaborado por prestigiosos economistas y demógrafos. En él se plantea un escenario basado en criterios científicos de cómo sería una España con una reducción de la migración del 30% en el año 2075. Algunos datos. Nuestro PIB se reduciría un 22%. Más de 90.000 bares desaparecerían. Habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes", ha añadido Saiz.

Los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización para residir y trabajar en toda España. También se les dará un número de afiliación y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Tendrá una vigencia inicial de un año.

Transcurrido ese plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, "lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema", según Saiz. "Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso. Y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo y cariño que esté a la altura del reto que supone", ha añadido.

Las personas en situación irregular deberán acreditar, además, uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad, cuyo certificado se podrá descargar de la web del ministerio.

Los menores de edad obtendrán una autorización de residencia por 5 años y se podrá gestionar su solicitud en una misma cita simultáneamente a las de la familia.

Saiz ha recalcado que quieren asegurarse de que todas las personas que tengan derecho a la regularización puedan acceder y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos.

¿CÓMO Y CUANDO SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN?

Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial. La vía telemática estará disponible de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el periodo de solicitud. Se podrán empezar a solicitar el próximo jueves 16 de abril. La plataforma de solicitud estará disponible a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.

Esta vía, "la más rápida y sencilla", según Saiz, permitirá cuatro formas de acceso: los propios interesados si disponen del certificado electrónico, en caso de disponer de NIE; a través personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos; y con las más de 150 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

Para la solicitud presencial será imprescindible contar con cita previa. Pariciparán oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde (16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes); sucursales de Correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes (08.30 a 17.30 horas de lunes a viernes); y algunas oficinas de Extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web (16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes).

El plazo para pedir cita previa comenzará el 16 de abril, aunque la atención en oficinas arranca el lunes 20 de abril. Se podrá pedir cita previa a través de dos canales: telemático (web del Ministerio de Inclusión), mediante clave o a través de formulario; y telefónica (060).

Podrán participar en este proceso los migrantes que se encuentren en España en situación irregular y solicitantes de protección internacional antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido en España al menos cinco meses seguidos, siempre que carezcan de antecedentes penales, un requisito "sine qua non", según Saiz, y no supongan amenaza para el orden o la seguridad pública.

ACREDITAR ESTANCIA: CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO

Se podrá acreditar la estancia en España con cualquier documento público, privado o combinación de ambos verificables y que justifiquen la estancia en España. El certificado de empadronamiento es válido pero no obligatorio. Todos los documentos deberán ser nominativos y especificar una fecha.

Este será el séptimo proceso de regularización de migrantes en España. En los seis anteriores, llevados a cabo por Gobierno de todo signo, según Saiz, se han regularizado casi 1,3 millones de personas.

"Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado. Ya lo hicieron otros antes que nosotros", ha defendido para añadir que tiene una "triple legitimidad" -social, política y económica-.