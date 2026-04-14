Detienen en Rusia a tres personas que preparaban un atentado contra policía de alto rango

Moscú, 14 abr (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia arrestó hoy a tres personas implicadas en los preparativos de un atentado terrorista contra un agente del orden de alto rango abortado el pasado 2 de abril junto a un centro de negocios en Moscú, según informó el departamento de prensa de la entidad.

"Tras la búsqueda de las personas implicadas en el atentado terrorista abortado (...) en Moscú, planificado por el Servicio de Seguridad de Ucrania contra un alto cargo de las fuerzas del orden con el uso de un patinete bomba, fueron detenidos un ciudadano ucraniano, un ciudadano moldavo y otro ruso", señaló la entidad en un comunicado publicado en su portal oficial.

El FSB estableció que el ciudadano ucraniano "es un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, participó en acciones bélicas contra las Fuerzas Armadas de Rusia en la república popular de Donetsk, en las regiones de Zaporiyia y Sumi".

"En marzo de 2025 fue reclutado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y enviado a Moscú para llevar a cabo labores de inteligencia y perpetrar el asesinato de un militar", indicó el FSB.

Según los investigadores rusos, el ciudadano ucraniano recogió de un escondite los componentes de un artefacto explosivo, armó una bomba artesanal con esquirlas, que colocó en un patinete eléctrico y lo llevó al lugar del atentado para su detonación a distancia.

A su vez, el ciudadano moldavo fue reclutado por la inteligencia ucraniana en diciembre de 2025 en Chisinau, y enviado a Moscú para investigar sobre posibles objetivos de atentados.

El día de los preparativos alquiló un automóvil, en el que viajó al lugar del atentado y organizó una videollamada para informar al enemigo en tiempo real de las consecuencias de la explosión.

Finalmente, el ciudadano ruso filmó el lugar donde debía cometerse el atentado para elegir la ubicación del patinete con la bomba, compuesta por un kilo y medio de sustancia explosiva y un detonador remoto que se activaba por wifi.

De modo similar fue llevado a cabo el atentado contra el teniente general Ígor Kirilov, jefe de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, y su ayudante, el mayor Iliá Polikárpov.

El FSB informó además este martes de la detención de otro agente del SBU en la anexionada península de Crimea por enviar a la inteligencia ucraniana informaciones sobre la Flota del Mar Negro, y a cuatro adolescentes rusos que llevaron a cabo sabotajes contra objetivos ruso en las regiones de Baskiria, Kirov y Krasnoyarsk. EFE