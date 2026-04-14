Alcaraz: "Las molestias no son nada nuevo y espero que se queden en eso"

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció que tuvo que "adaptarse" y "coger ritmo poco a poco" en su estreno en el Barcelona Open Banc Sabadell tras superar al finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2), en un partido en el que también admitió molestias físicas en el antebrazo que, no obstante, confía en que no vayan a más.

"Bueno, la verdad que ha costado un poquito. Al final, la primera toma de contacto que he tenido aquí con Barcelona ha sido esta mañana una horita y luego, acto seguido, he tenido que saltar a la pista a competir. Las condiciones son totalmente distintas, así que me ha costado un poquito, sobre todo al principio, coger el buen ritmo y la buena dinámica. Pero poco a poco hemos ido sintiéndonos mejor, adaptándonos cada vez más a las condiciones de Barcelona y acabar a un nivel bueno", explicó en rueda de prensa.

Sobre las molestias en el antebrazo, el murciano restó dramatismo a la situación. "Son molestias que salen, viendo los pocos días que tenía de recuperación, cuando todo ha ido prácticamente seguido. Al final salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual. Hemos intentado tranquilizarnos, seguir y sobre todo ir más relajado en el segundo set a ver qué pasaba", señaló.

"Ahora nos verá el fisio, hablaremos con el equipo y veremos. Es una molestia que ya he tenido previamente, que nunca ha llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual", añadió Alcaraz, que se medirá en octavos de final al checo Tomas Machac.

Sobre el plan a seguir, explicó que aún no hay una decisión tomada. "Aún no lo sé, todavía no me han podido valorar. Ahora iré a la habitación y a partir de ahí veremos qué hacemos mañana. Si hay que descansar se descansará, pero el plan es intentar estar lo mejor posible para jugar el jueves en buenas condiciones", indicó.

El español también reflexionó sobre la exigencia del calendario y su preferencia por torneos más cortos. "Yo siempre he defendido los torneos a una semana y voy a seguir defendiéndolos. Para mí siempre son mejores. Si, por ejemplo, Madrid o Roma fueran de una semana, tendrías semanas libres que ayudarían a recuperar", argumentó.

"Creo que también se ve mejor tenis. En Montecarlo ya vimos partidos increíbles desde el primer día, y eso es más atractivo para la gente y para atraer a quienes quizá no están acostumbrados a ver tenis. Yo siempre voy a preferir jugar torneos de una semana", reiteró.

En cuanto a su rival, aseguró que no le sorprendió su nivel. "Sé que es un gran jugador, más de pistas rápidas o indoor, y quizá la tierra le cuesta un poco más. Le he seguido bastante, está acostumbrado a jugar Challengers y tiene muy buenos resultados, así que no me sorprende y seguro que va a seguir hacia arriba", apuntó sobre Virtanen.

Alcaraz también abordó el impacto de las redes sociales en los jugadores. "Soy una persona que ve las redes más de lo que debería y me afectan las cosas. Todos somos humanos y hay comentarios que te hacen dudar de lo que eres capaz, en ciertas derrotas o momentos te hacen pensar si eres suficiente o no. A mí también me ha pasado", confesó.

"Ahí tienes que tener a la gente adecuada alrededor. Yo tengo a mi familia y a un equipo maravilloso que siempre que lo necesito me ayudan y son los que me tiran para arriba, sobre todo en momentos difíciles", añadió.

Por último, tuvo palabras de elogio para el joven Rafa Jodar. "Para mí es un grandísimo jugador. Ha entrado en el Tour muy rápido. Ya pude entrenar con él en la Copa Davis y este año en Australia jugué un set de entrenamiento. Lo que ha conseguido desde entonces ha sido impresionante", destacó.

"Me alegro muchísimo por él porque es un chico excepcional, con unos valores increíbles y muy tranquilo fuera de pista. Siempre que hace buenos resultados intento felicitarle. Además, tener jugadores jóvenes de su edad irrumpiendo también le ayuda, se van a empujar mutuamente para seguir mejorando. Tiene un gran futuro", concluyó.