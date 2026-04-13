Iker Casillas arropa a Sara Carbonero en el último adiós a su madre, Goyi Arévalo

Demostrando la maravillosa relación que mantienen por sus hijos Martín y Lucas desde su separación en 2021, Iker Casillas ha querido estar al lado de Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una larga enfermedad.

Nada más enterarse de la muerte de la que fue su suegra, el exportero del Real Madrid ha aparcado todos sus compromisos para desplazarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer (Toledo) para arropar a su exmujer en estos durísimos momentos en los que ha perdido a uno de sus grandes pilares.

En solitario, luciendo un atuendo casual pero de luto compuesto por pantalones de chándal, cazadora tipo bómber y zapatillas deportivas, Casillas llegaba a la capilla ardiente de Goyi minutos después de la actual pareja de Sara, José Luis Cabrera, y antes de reencontrarse con la periodista se detenía a saludar cariñosamente a varios de sus familiares a las puertas del velatorio.

Y aunque la influencer no ha abandonado la sala en la que están velando los restos mortales de su madre en ningún momento para evitar a la prensa en el trance más doloroso de su vida, sí lo ha hecho su hermana Irene Carbonero, que desolada ha salido a tomar el aire y ha recibido el apoyo y consuelo de sus seres queridos.