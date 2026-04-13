García Montero: Hay que luchar por la libertad en Cuba y por una Latinoamérica democrática

Madrid, 13 abr (EFE).- El poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero regresa a la novela con 'La mejor edad' (Tusquets), una historia sobre el reencuentro entre un juez y el preso al que condenó injustamente con la que reivindica los logros de la democracia, lo que le lleva a reflexionar sobre la situación actual en Cuba.

La democracia está en peligro en muchos países latinoamericanos porque "desde los Estados Unidos hay mucho apoyo a dinámicas que separan a Latinoamérica de la conciencia democrática".

"En Estados Unidos, los millonarios tienen mucho interés en convertir a Latinoamérica en un patio trasero de los Estados Unidos para sus negocios. Lo estamos viendo en Cuba", explicó el escritor en un encuentro con un reducido grupo de periodistas.

Independientemente de estar o no de acuerdo con el Gobierno cubano, García Montero (Granada, 1958) asegura que lo que no le pueden pedir, como español, es que desee "que vuelva a producirse como en 1898 una independencia de Cuba que la ponga en manos de los Estados Unidos y que vuelva a ser el casino de los intereses económicos latinoamericanos".

"Habrá que luchar por la dignidad y la libertad en Cuba, pero como parte de la comunidad hispana", afirmó el autor de 'Habitaciones separadas' (1994) o 'Aunque tú no lo sepas' (2017).

Y destacó casos como el de Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei está tratando de borrar lo que fue la dictadura argentina, o el de Chile, donde se está intentando olvidar el rostro del dictador Augusto Pinochet.

"Me identifico mucho más con la visión de Latinoamérica que hoy defienden Lula en Brasil o Petro en Colombia", agregó.

Por eso opina que hay que trabajar para crear entre todos una comunidad hispana de la que forme parte España también y que mire hacia el futuro democrático y no sea el patio trasero de los negocios de las élites capitalistas norteamericanas.

Reflexiones al hilo de 'La mejor edad', una novela que empezó en 2017 y que metió en un cajón con las correcciones que le había propuesto su mujer y escritora, Almudena Grandes, fallecida en 2021.

Aunque pretendía ir por otros derroteros, la pérdida de la que fue su pareja durante 30 años sigue sobrevolando esta historia, donde uno de los personajes es viudo, el juez, y el otro le habla a su mujer enferma. Sin embargo, esa enfermedad tiene en la novela una dimensión simbólica que le sirve para reflexionar de los males que aquejan hoy a la democracia.

"Se está generando una perversión del concepto de la libertad. Ya no se entiende como el respeto a la diversidad de las conciencias, sino como la ley del más fuerte, que el más fuerte tenga libertad para hacer lo que le dé la gana", sostuvo García Montero.

"Estamos asistiendo a la configuración de una nueva forma de dictadura, la de los millonarios que no aceptan ningún tipo de límite para sus negocios y que se consideran con el derecho a bombardear un país o a cometer un genocidio o a decir en público que van a acabar con una civilización milenaria", agrega.

Lo íntimo y lo colectivo se dan la mano en esta novela, que también plantea una reflexión sobre la justicia, sus logros y deficiencias.

El autor de 'Completamente viernes' (1998) dice reconocerse en el personaje del juez en la idea de que "la vida pasa por comprometerse", aunque también rinde tributo a Baltasar Garzón, quien, con la detención de Pinochet en Londres en 1998 "hizo de España un referente en la justicia internacional y los derechos humanos".

Hijo de militar, el escritor y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada lamenta que Garzón fuera "castigado y perseguido" por investigar la corrupción, en alusión a su inhabilitación en 2012 por el Tribunal Supremo español, un caso que, según dictaminó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021, no garantizó los principios de independencia e imparcialidad. EFE

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