Candidato presidencial Belmont se ve fuera de balotaje en Perú por "un fraude jamás visto"

Lima, 12 abr (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú Ricardo Belmont (Obras), se ve fuera de la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori pese a que los sondeos a pie de urna lo sitúan entre un grupo de seis candidatos con opciones de estar en esa instancia, tras aseverar sin pruebas que esta elección es "un fraude jamás visto" en el país.

El exalcalde de Lima (1990-1995), de 80 años, afirmó que no votó este domingo en las elecciones generales al considerar que no fueron transparentes. Pese a que no hay resultados concluyentes, aseguró que la segunda vuelta será entre Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

"Este método yo ya me lo conozco y voy a decir algo: yo no fui a votar para ser consecuente con lo que dije el primer día: que esto era un fraude jamás visto en la historia del país", dijo en TV Perú el postulante, que se define como humanista y no tiene una tendencia política definida.

Belmont señaló que "lamentablemente se ha generado un cisma con una elección fraudulenta desde la cédula creada por el poder, por los mismos congresistas que han organizado esto a la medida de su tamaño".

"Me voy en mi última batalla tranquilo, ya terminó mi pelea, la pelea ahora es para el pueblo que se siente engañado, traicionado", dijo Belmont.

Además, agregó que Fujimori, primera según sondeos a pie de urna, ha ganado con las encuestadoras a su favor puesto que "no puede salir de Lima" debido al rechazo que genera.

"No estoy molesto ni picón, porque la segunda vuelta hubiera sido interesante entre Ricardo Belmont y Keiko Fujimori, pero la segunda vuelta la han hecho con Sánchez que se ha portado muy mal con su pueblo porque Sánchez ha llegado ahí usando el sombrero de (expresidente) Pedro Castillo para dividir al pueblo contra el pueblo", dijo el político.

En este sentido, agregó que el candidato de Juntos por el Perú "es uno de los grandes culpables" y que supuestamente el Sistema de Inteligencia Nacional le transmitió en octubre de 2025 que la segunda vuelta sería entre ambos postulantes, y "lamentablemente así ha ocurrido".

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 63.300 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación del sufragio hasta el lunes.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación. EFE

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