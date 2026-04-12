El paso de Rafah en Gaza, reabierto tras su cierre por la muerte de un trabajador de OMS

Ciudad de Gaza, 12 abr (EFE).- El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, reabrió este domingo para permitir la evacuación de pacientes y heridos tras permanecer cerrado varios días por la muerte de un trabajador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un ataque israelí durante una misión médica en la Franja.

Fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina informaron de que sus equipos participaron, a lo largo de la mañana de este domingo, en la evacuación de 27 pacientes y 42 acompañantes (69 personas en total) a través del cruce, en coordinación con la OMS.

Los evacuados, según estas fuentes, fueron trasladados en ambulancias desde un hospital de rehabilitación en Jan Yunis (sur de Gaza) hasta el paso de Rafah, desde donde serán derivados al extranjero para recibir tratamiento médico.

La reanudación de estas operaciones se produce después de que la OMS suspendiera las evacuaciones el pasado 6 de abril tras un ataque israelí contra un convoy sanitario del organismo, en el que murió el conductor Majdi Mustafa Aslan y resultaron heridos otros dos trabajores.

Según fuentes médicas y personal de la organización, el vehículo (identificado claramente, afirmaron, con el logotipo de la OMS) fue alcanzado por disparos mientras circulaba por el sur del enclave en una misión para trasladar pacientes hacia Egipto.

El Ejército de Israel aseguró posteriormente que sus tropas dispararon tras considerar que el vehículo "aceleró" contra ellas de forma sospechosa, una versión sobre la que no presentó pruebas y que contrasta con los testimonios de testigos, quienes sostienen que la carretera estaba despejada y el convoy debidamente señalizado.

Tras el incidente, la OMS anunció la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso". El organismo indicó el 10 de abril que estaba dispuesto a retomar las operaciones a partir de este domingo, una vez recibidas garantías de seguridad para pacientes y personal.

El cruce permanece limitado. Desde su reapertura parcial en febrero, solo una media de 30 personas al día ha podido salir, incluyendo acompañantes, hasta su cierre temporal tras el incidente.

La OMS estima que más de 18.500 personas en Gaza requieren atención médica urgente fuera del enclave palestino, incluidos 4.500 niños y pacientes con cáncer. EFE

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