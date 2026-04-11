Trump desea suerte a Vance para las negociaciones en Pakistán y se muestra confiado: "Tenemos un buen equipo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán, país que acoge este sábado las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas.

"Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo", ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.

Al ser preguntado por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump ha aseverado que "no (lo) permitirá", alegando que se trata de aguas internacionales. "Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda", ha reiterado.

Asimismo, el magnate neoyorquino ha garantizado que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato ya que el canal "se abrirá automáticamente". "No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto", ha apostillado, asegurando que "no será necesario un plan alternativo".

En esta línea, ha apuntado a la colaboración de terceros países que "intervendrán y ayudarán" a que la reapertura del estrecho se lleve a término con celeridad, insinuando que para Estados Unidos no es una necesidad: "No olviden que nosotros no usamos el estrecho", ha sostenido.

"SIN ARMAS NUCLEARES"

En lo que al contenido de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán respecta, Donald Trump ha señalado que solo un acuerdo "sin armas nucleares" sería considerado como un "buen acuerdo". Este es, ha subrayado, el requerimiento "número uno" de Washington.

"Creo que ya ha habido un cambio de régimen, pero nunca lo tuvimos como criterio. Sin armas nucleares. Eso es el 99% de todo (...) Lo que queremos es que no haya armas nucleares, aunque abriremos el estrecho de todos modos", ha concluido el mandatario.

El equipo negociador de Irán, encabezado por el presidente del Parlamento, Mohamad Bager Qalibaf, ha aterrizado en las últimas horas en la capital de Pakistán, Islamabad, que albergará este fin de semana las negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto desatado hace más de un mes, con la ofensiva sorpresa de Israel y el país norteamericano contra Teherán.

Las autoridades iraníes han condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y la extensión del alto el fuego a Líbano, en línea con lo anunciado esta semana por Pakistán, mediador entre los dos países.

El propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que si Israel no cesa sus ataques sobre territorio libanés, donde ya han muerto más de 1.900 personas desde el 2 de marzo, estas conversaciones "carecen de sentido".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha avisado este mismo viernes de que reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas, porque ahora mismo los buques de guerra norteamericanos se están reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas", que empleará si "no hay acuerdo".