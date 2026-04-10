SAE señala que la calidad asistencial en Atención Primaria pasa por incluir a técnicos de Enfermería en las plantillas

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha asegurado que la calidad asistencial en la Atención Primaria pasa por incluir a los técnicos en cuidados de Enfermería (TCE) en las plantillas, ya que su presencia en las mismas es prácticamente inexistente.

Según ha indicado, esta situación se está produciendo en la actualidad pese a que estos profesionales son imprescindibles, y aunque esta inclusión está recogida en el Real Decreto 137/84, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud. De esta manera lo ha subrayado con motivo de la celebración, este domingo, 12 de abril, del Día Nacional de la Atención Primaria.

"Si queremos que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sea eficiente, fuerte y seguro, es necesaria una inversión adecuada en este primer nivel asistencial y, para ello, es fundamental que se optimicen los recursos humanos existentes, incluyendo a los TCE en estos equipos de profesionales", ha señalado el secretario de Acción Social y Formación del SAE, Daniel Torres.

Desde esta organización sindical han afirmado que la Atención Primaria es un nivel asistencial esencial para prevenir, detectar y tratar patologías. Por ello, los diferentes sistemas de salud autonómicos deberían hacer una apuesta real y firme en este ámbito, destinando los recursos, humanos y materiales, necesarios para garantizar a los ciudadanos una atención cercana, personalizada, humana y eficaz, han insistido.

FUNCIONES

En este sentido, han recordado que los TCE participan como apoyo en las funciones realizadas por el resto del personal sanitario; en la elaboración del diagnóstico de salud; y en la planificación, organización y evaluación de programas, como el de Educación para la Salud, tanto en el ámbito ambulatorio como en la atención domiciliaria.

Además, estos profesionales colaboran en las labores de promoción de la salud y prevención de enfermedad, así como en la atención a los pacientes y en la aplicación de tratamientos y rehabilitación de las secuelas dejadas por la enfermedad.

Por último, el SAE ha destacado que los sanitarios a los que representa son un colectivo esencial en la atención al enfermo crónico. Con una población cada vez más envejecida, ha aseverado que estas patologías aumentan día a día, convirtiendo a los TCE en los profesionales más importantes en la atención a estos pacientes.