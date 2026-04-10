El rey de Camboya confirma que tiene cáncer de próstata y permanecerá en China para recibir tratamiento

El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, ha confirmado este viernes que tiene cáncer de próstata y que permanecerá en China durante al menos dos meses para recibir tratamiento a indicación de su equipo médico, según ha informado la Casa Real.

"Tras un examen minucioso y exhaustivo realizado por el equipo médico del hospital estatal de Pekín, China, se ha confirmado que padezco cáncer de próstata. Siguiendo las instrucciones del equipo médico, solicito permiso para permanecer y, por el momento, no puedo regresar a mi país", ha indicado en un comunicado.

De acuerdo con la Constitución de Camboya, el presidente del Senado, Hun Sen, ejercerá de jefe de Estado interino mientras el monarca --que accedió al trono en octubre de 2004 después de que su padre, Norodom Sihanouk, abdicara-- se encuentre en el extranjero.

El rey, de 72 años, viajó a la capital china, Pekín, acompañado de su madre, Norodom Monineath, de 89 años, a principios de marzo para una revisión médica. El monarca se somete a este tipo de pruebas dos veces al año. Su último viaje tuvo lugar en agosto de 2024.