El brent sube moderadamente a la espera de las negociaciones de paz entre EEUU e Irán

Madrid, 10 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio sube este viernes de forma moderada, el 0,70 %, hasta los 96,59 dólares en el mercado de futuros de Londres, pendiente de las tensiones en Oriente Medio y a la espera de que mañana Estados Unidos e Irán inicien conversaciones de paz.

El brent, el crudo de referencia de Europa, sube levemente este viernes, después de cerrar la víspera con una revalorización del 1,23 %, ante las preocupaciones por la fragilidad del alto el fuego en Oriente Medio y ante las expectativas de negociaciones entre Israel y el Líbano.

Y es que el mercado teme que tras mantenerse los ataques en la región, se rompa el alto el fuego de dos semanas pactado por Estados Unidos e Israel, y que se mantengan las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube este viernes levemente.

Los contratos de futuros para mayo suman el 0,42 %, hasta los 98,35 dólares el barril antes de la apertura oficial del mercado de Estados Unidos.