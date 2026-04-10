Aumentan a 40 los muertos en un ataque con dron contra una boda en Darfur, en el oeste de Sudán

El balance de muertos a causa de un ataque con dron perpetrado el miércoles contra una localidad controlada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Darfur, en el oeste de Sudán, ha aumentado a cerca de 40, un suceso achacado al Ejército y que habría alcanzado un lugar en el que se estaba celebrando una boda.

Fuentes locales citadas por el portal sudanés de noticias Sudan Tribune han indicado que el ataque dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos y han detallado que el dron impactó en una vivienda en el barrio Al Salam de la ciudad de Kutum, en Darfur Norte.

Las RSF han elevado por su parte a 56 los muertos, incluidos 17 niños, y han apuntado directamente al Ejército "terrorista" de Sudán, al tiempo que han manifestado que se trata de "un grave crimen que refleja un aumento peligroso de las violaciones contra civiles desarmados".

"Este crimen constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe categóricamente los ataques contra civiles y reuniones civiles", han señalado en redes sociales, donde ha reiterado que "es un crimen de guerra que requiere rendición de cuentas".

Por ello, han argumentado que "los continuados ataques contra civiles solo ahondarán la tragedia humanitaria" y han solicitado a la comunidad internacional "una postura firme" para "poner fin a estos repetidos crímenes y violaciones", sin que las Fuerzas Armadas sudanesas se hayan pronunciado sobre estas acusaciones.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.