La compra de Digimais por BTG Pactual obtiene el respaldo del fondo de garantía de depósitos de Brasil

La compra del banco brasileño Digimais anunciada este miércoles por parte de su rival BTG Pactual cuenta con el respaldo del Fundo Garantidor de Créditos (FGC), fondo de garantía de depósitos que rige en Brasil.

Digimais es una entidad con problemas financieros que tiene activos y depósitos valorados en hasta 9.100 millones de reales (1.522 millones de euros) que podrían necesitar de la protección del FGC en caso de quiebra.

El acuerdo puesto encima de la mesa por BTG Pactual contempla que el actual accionista y pastor evangélico Edir Macedo inyecte más capital, aunque sin especificarse la cantidad. Macedo ya aportó 250 millones de reales (41,8 millones de euros) el año pasado para que Digimais pudiera cumplir con los requisitos de capital fijados por el Banco Central de Brasil.

Según una nueva norma del FGC, la venta de Digimais se someterá a subasta y la propuesta de BTG Pactual se utilizará como 'stalking horse', es decir, como punto de partida inicial a la espera de una oferta mejor, según ha informado este jueves 'Bloomberg'.

FGC contribuirá a esta adquisición privada dado que así reducirá la carga que tendría que suportar en caso de que Digimais sea liquidada. En este sentido, las fuentes han asegurado que extenderá los plazos de amortización de la deuda que el banco tiene con FGC de ser necesario.