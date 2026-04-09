Bustinduy vincula el cambio del modelo de cuidados a crear un parque público de vivienda "blindado a perpetuidad"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que tanto la "viabilidad" de la transformación del modelo de cuidados y la estrategia de desinstitucionalización de las personas mayores o con discapacidad, como el horizonte que proyecta el Plan Estatal de Vivienda "juegan sobre el largo plazo", con una palanca "absolutamente inesquivable y es la construcción de un parque público de vivienda que esté blindado a perpetuidad".

Así lo ha expresado este jueves el ministro de Derechos Sociales en un desayuno-coloquio del Club Siglo XXI, al ser preguntado sobre cómo se va a proveer de vivienda a los colectivos más vulnerables para hacer el tránsito de las grandes residencias a sus hogares.

Bustinduy ha asegurado que "en España se ha construido más vivienda pública, en los últimos 40 y 50 años, que muchos" de sus vecinos europeos. "El problema es que se ha descalificado, el problema es que se ha privatizado. El problema es que el Estado y la democracia española han abdicado de su responsabilidad de garantizar ese derecho constitucional", ha remarcado, para después añadir que "hay que resolverlo".

En su intervención, Pablo Bustinduy ha destacado las dos "prioridades absolutas y esenciales, que de aquí al final de la legislatura", su departamento quiere sacar adelante: la reforma del sistema de ayuda a la dependencia y la ayuda universal por crianza.

En este sentido, el ministro considera que la reforma del sistema de la dependencia tiene que ser el momento para, "por primera vez en mucho tiempo", realizar la ampliación del Estado social y "hacerlo más ambicioso, más eficaz, más efectivo, más inclusivo". "Es una oportunidad enorme", ha subrayado.

"Esto requiere una mejora de la financiación que se va a producir; requiere una mejora normativa que se va a votar en el Congreso antes del verano, espero. Pero trasciende, con mucho, el hecho de la simple reforma o el hecho de la partida presupuestaria que le vaya asignada. El mensaje que se envía es que la democracia española se fortalece ampliando su red de protección social", ha manifestado el ministro.