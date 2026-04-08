Tailandia confirma la muerte de tres marineros tras un ataque a mediados de marzo contra un buque en Ormuz

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha confirmado este miércoles la muerte de tres marineros tailandeses a bordo del buque 'Mayuree Naree' tras un ataque registrado el pasado 11 de marzo en aguas del estrecho de Ormuz.

"Es una noticia muy triste. Quisiera expresar mis condolencias a la familia. Agradezco a Omán su ayuda", ha indicado en una rueda de prensa difundida por el Ministerio en la que ha informado que visitará Omán los días 15 y 16 de abril para negociar el tránsito de buques tailandeses por el estrecho en el marco del alto el fuego.

Los equipos de búsqueda y rescate lograron encontrar los cuerpos de los tres marineros tailandeses en una sección inundada del buque, que encalló a finales de marzo en el condado insular de Qeshm, uno de los territorios de Irán en el estrecho de Ormuz.

El ataque provocó una explosión en la zona de la popa y desató un incendio en la sala de máquinas donde trabajaban los tres tripulantes que hasta ahora se encontraban desaparecidos. Unos 20 tripulantes pudieron escapar tras el incidente en un bote salvavidas y fueron rescatados posteriormente por la Armada de Omán.

La Armada Real tailandesa confirmó que el granelero había partido del puerto de Jalifa, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y se dirigía a Kandla, en el estado de Gujarat, India. La embarcación fue alcanzada por uno de los proyectiles sobre las 11.10 horas (hora local), en medio de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo.

En concreto, el ataque se produjo a unas 25 millas náuticas (alrededor de 46 kilómetros) al noroeste de Jasab, en Omán, según detalló la empresa británica de seguridad Ambrey. El incidente provocó que Tailandia convocara al embajador de Irán en Bangkok para protestar por el ataque, reivindicado por la Guardia Revolucionaria.