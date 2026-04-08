Netanyahu advierte a Irán que están "preparados para volver a luchar" cuando sea necesario

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este miércoles, en su primera declaración pública, que Israel está listo para volver a atacar a Irán en el momento que "sea necesario".

"Estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario", dijo Netanyahu en un vídeomensaje retransmitido en las televisiones, afirmando que aún hay "objetivos por cumplir" y que ahora Irán "está más débil que nunca" mientras Israel está "más fuerte que nunca". EFE

