Merz pide negociar "el fin definitivo" de la guerra en Irán tras el alto el fuego temporal

Berlin, 8 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado este miércoles y llamó a negociar en los próximos días "el fin definitivo" de la guerra.

"El Gobierno celebra el alto el fuego de dos semanas que han acordado Estados Unidos e Irán esta noche. Agradece a Pakistán su labor en la mediación en este importante acuerdo", dijo el canciller alemán en un comunicado, en el que planteó que ahora el "objetivo debe ser" negociar el "fin definitivo de la guerra".

"El objetivo debe ser ahora negociar en los próximos días un fin definitivo de la guerra. Esto sólo se podrá lograr por la vía diplomática", según Merz.

Para el canciller alemán, la negociación diplomática está al servicio de la seguridad de la población civil iraní y de la seguridad en Oriente Medio, además de contribuir a evitar "una crisis energética mundial".

El Ejecutivo germano, según Merz, "apoya los esfuerzos diplomáticos", está en contacto estrecho con Estados Unidos y otros socios internacionales, y también permanece dispuesto a contribuir a la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

"Alemania contribuirá de la forma adecuada a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz", concluyó Merz, al aludir a un punto del Golfo afectado por la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues Teherán ha restringido allí el paso de barcos mercantes.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Dicho estrecho es un paso estratégico por el que transita, entre otros recursos, el 20 % del petróleo mundial. EFE