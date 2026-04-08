La UE, España y otros 7 países piden una "solución definitiva" en Irán para evitar una "crisis energética mundial"

La Unión Europea y ocho países, entre ellos España, Reino Unido o Canadá, han celebrado el alto el fuego de dos semanas acordado este miércoles entre Estados Unidos e Irán, y han pedido que las negociaciones se centren ahora en encontrar "una solución rápida y definitiva" a la guerra en Oriente Próximo para evitar "una grave crisis energética mundial".

En un comunicado conjunto en el que también se agradece a Pakistán "y a todos los socios involucrados" por ayudar en la consecución del acuerdo entre Washington y Teherán, los firmantes han reivindicado también garantizar la seguridad de la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región, implementando el alto el fuego también en Líbano.

"Celebramos el alto el fuego de dos semanas que ha concluido hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios involucrados por facilitar este importante acuerdo. El objetivo ahora debe ser negociar una solución rápida y definitiva a la guerra en los próximos días. Esto solo se puede lograr por la vía diplomática", se lee en la misiva.

Entre los firmantes está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; Países Bajos, Rob Jetten y Dinamarca, Mette Frederiksen.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de avanzar "con rapidez hacia una solución negociada sustancial", ya que en su opinión "será crucial" para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. "Puede evitar una grave crisis energética mundial", añaden.

También han recalcado su respaldo a "estos esfuerzos diplomáticos", y han detallado que mantienen "un contacto estrecho" con Estados Unidos y otros socios, toda vez que se han mostrado dispuestos a contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

En la madrugada de este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.