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Desarticulada una red criminal en Chile que robó 780,2 millones de euros en cobre para enviarlo a China

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Chile ha desarticulado una red criminal dedicada al robo entre 2020 y 2025 de grandes cantidades de cobre, valoradas en 817.000 millones de pesos chilenos (780,2 millones de euros), para su posterior exportación a China.

Según han desvelado las autoridades en un comunicado, los delincuentes sustraían el cobre de distintos lugares del país para trasladarlo posteriormente al puerto de Iquique, al norte de Chile. Desde allí, se cargaba en contenedores para enviarlo al 'gigante asiático'.

La venta irregular del mineral permitió a la red criminal embolsarse más de 58.000 millones de pesos chilenos (55,4 millones de euros) en devoluciones del IVA relacionadas con las exportaciones.

La operación 'Alto Voltaje' se ha saldado con la detención de 25 personas y el registro de 49 propiedades. Además, se han incautado 187 toneladas métricas de cobre con un valor de mercado de unos 2,2 millones de dólares (1,88 millones de euros), así como 40 vehículos y 11 armas de fuego.

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