Salman Rushdie dialogará con el Museo del Prado en torno a 'La piedra de la locura' y las Pinturas negras

El escritor Salman Rushdie mantendrá un diálogo telemático con el conservador de pintura Alejandro Vergara del Museo Nacional del Prado el próximo 9 de abril .

Ambos entablarán una conversación entorno a la literatura y la pintura de artistas como Goya, Velázquez y, principalmente, el Bosco y su obra 'La piedra de la locura'. La charla se podrá ver en directo desde la pinacoteca aunque Rushdie estará en Nueva York.

Precisamente, uno de los cinco relatos que forman parte de la última publicación de Rushdie, 'La penúltima hora' (Random House) es 'Oklahoma'. Este relato incluye referencias a obras de Goya y el Bosco, y a 'Las Meninas', consecuencia de una visita del narrador al Prado.

El último de estos cuadros, explica el escritor en el libro, le deja sin palabras, por su perfección -"no hay nada que añadir"-. El cuadro del Bosco 'La piedra de la locura' le lleva a la "locura" de Goya, a una conversación entre ambos artistas y a fijar su fértil imaginación en las Pinturas negras.