Agencias

Macron anuncia la puesta en libertad de dos franceses detenidos en Irán

Guardar

París, 7 abr (EFE).- Los dos franceses detenidos desde hace tres años y medio en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paris, han sido puestos en libertad y están de vuelta a Francia, anunció este martes el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Cécile Kohler y Jacques Paris están libres y de camino a Francia, tras tres años y medio de cautiverio en Irán. Esto supone un alivio para todos nosotros y, por supuesto, para sus familias", declaró el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales.

Macron dio las gracias a las autoridades de Omán "por sus esfuerzos de mediación, a los servicios estatales y a los ciudadanos que se movilizaron incansablemente y contribuyeron así a su regreso". EFE

Últimas Noticias

Cuatro heridos en ataque con drones contra viviendas de la región colombiana del Catatumbo

Infobae

El petróleo de Texas sube a 115,15 dólares el barril pendiente del ultimátum de Trump

Infobae

Candidato De la Espriella plantea a María Corina Machado reconstruir Colombia y Venezuela

Infobae

EE.UU. e Israel bombardean intensamente Irán horas antes de que venza el plazo de Trump

Infobae

Vance acusa a la UE de intervenir en las elecciones de Hungría porque no le gusta Orbán

Infobae