Irán pide a EAU y Arabia Saudí que impidan los ataques de EEUU e Israel desde su espacio por la "buena vecindad"

La Misión diplomática de Irán ante Naciones Unidas ha denunciado este lunes el uso del "territorio y el espacio aéreo" de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por parte de Estados Unidos, así como el de EAU por parte también de Israel, en la planificación y ejecución de ataques contra Irán, instando tanto a Riad como a Abu Dabi a "observar los principios de buena vecindad y a impedir" estas acciones militares.

"Estados Unidos y el régimen israelí han seguido utilizando el territorio y el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos para la planificación, preparación, equipamiento y ejecución de ataques militares ilícitos contra la República Islámica de Irán", ha subrayado el embajador iraní ante la ONU, Amir Saied Iravani, en una carta prácticamente idéntica a la remitida acerca de Arabia Saudí, en cuyo caso no acusa acciones militares por parte de Israel, país con el que Riad no ha normalizado unas relaciones estancadas principalmente en torno al control y ataques israelíes en los territorios palestinos ocupados.

Las misivas, enviadas al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei, nacen del "seguimiento y evaluaciones realizadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", e incluyen al menos una decena de ejemplos en cada caso de operaciones en las que las fuerzas estadounidenses o israelíes han empleado territorio o espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán.

"Irán expresa su enérgica e inequívoca objeción a las acciones ilícitas antes mencionadas e insta enérgicamente a Emiratos Árabes Unidos a observar los principios de buena vecindad y a impedir el uso continuado de su territorio contra la República Islámica", manifiesta Iravani en otro párrafo también trasladado al documento sobre el Reino de Arabia Saudí.

En esta línea, el embajador ha manifestado que "Irán, si bien mantiene su compromiso con el principio de buena vecindad y el respeto a la soberanía" tanto de Arabia Saudí como de EAU, "se reserva el derecho inherente a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, incluido el ejercicio de su derecho a la legítima defensa, para salvaguardar su soberanía, integridad territorial e independencia política".

El representante de Irán ha cargado así contra las posturas de Arabia Saudí y EAU, que, como en las últimas semanas, han sido objeto de bombardeos iraníes por sus vínculos con EEUU.