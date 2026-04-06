El 'Hespérides' finaliza la Campaña Antártica Española 2025-2026 tras tres meses de investigación polar

La Campaña Antártica Española 2025-2026 ha finalizado oficialmente tras el desembarque de las dotaciones de las Bases Antárticas Españolas (BAE) en el puerto argentino de Ushuaia. El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides', con base en Cartagena, completó el cierre de las estaciones 'Juan Carlos I' y 'Gabriel de Castilla' el pasado 29 de marzo, iniciando así su retorno a España.

Durante los 94 días de duración de la campaña, se han desarrollado un total de 29 proyectos científicos centrados en áreas como la oceanografía, la biología, la geología y el estudio del cambio climático. De estos, siete proyectos se ejecutaron directamente a bordo del 'Hespérides' mientras navegaba por el entorno de las Islas Shetland del Sur, el Estrecho de Gerlache y los canales Neumayer y Orleans.

La misión comenzó el 25 de diciembre de 2025 y ha requerido una compleja coordinación logística para operar en condiciones extremas. Durante este periodo, el buque de la Armada ha cruzado en ocho ocasiones el Mar de Hoces, coincidiendo este 2026 con el quinto centenario de su descubrimiento por el navegante Francisco de Hoces, según ha informado la Armada.

RECEPCIÓN EN USHUAIA Y REGRESO A CARTAGENA

El cierre de la expedición se celebró en aguas argentinas con una recepción oficial a bordo presidida por el embajador de España en la República de Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. Durante el encuentro, el comandante del 'Hespérides' presentó los resultados de las investigaciones a las autoridades de la Armada Argentina en Ushuaia.

Tras abandonar el puerto argentino, el buque oceanográfico navega actualmente con destino a Recife (Brasil), donde realizará su última escala logística. Una vez completada, el 'Hespérides' pondrá rumbo definitivo hacia su puerto base en Cartagena, dando por concluida una misión basada en la apuesta por la ciencia polar y la cooperación internacional.