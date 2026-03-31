Maíllo rechaza el 'cara a cara' Moreno-Montero propuesto por RTVE: "Quieren un duelo pero Andalucía no es un ring"

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, planteó en sus redes sociales una pregunta sobre la representatividad en los debates electorales al interpelar por “el resto de Andalucía y sus votantes”, refiriéndose así a la exclusión de otros aspirantes en el formato cara a cara propuesto por RTVE. De acuerdo con Europa Press, Maíllo rechazó de forma tajante la celebración de un debate restringido entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular Andaluz (PP-A), Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, programado por la cadena pública para el próximo 4 de mayo dentro del periodo electoral.

Según consignó Europa Press, el dirigente de Por Andalucía criticó esta convocatoria afirmando que “quieren un duelo. Pero Andalucía no es un ring”, refiriéndose a la naturaleza confrontativa que atribuyó al formato planteado por RTVE. Maíllo sostuvo que la propuesta de un debate a dos “no es inocente”, al considerar que está diseñada para “reforzar un bipartidismo que no existe y silencia a quienes lo cuestionamos”. Con estas declaraciones, Maíllo volvió a reivindicar la necesidad de dar voz a todas las formaciones políticas con representación, en favor de unos encuentros en los que todos los aspirantes a presidir la Junta puedan expresar sus propuestas en igualdad de condiciones.

Tal como publicó Europa Press, la iniciativa de RTVE también incluye la realización de un segundo debate, este sí de formato ampliado, previsto tres días después del cara a cara, con la participación de los cinco candidatos de las fuerzas presentes actualmente en el Parlamento andaluz. La cadena pública propuso de este modo dos encuentros: uno exclusivo entre Moreno y Montero y otro con representación plural, aunque la prioridad en las fechas muestra que el primer debate en la agenda sería el limitado al PP-A y PSOE-A.

Hasta el momento en que el medio Europa Press publicó la noticia, únicamente el Partido Popular Andaluz se había pronunciado respecto al formato de cara a cara propuesto por RTVE. Antonio Repullo, secretario general del PP-A y director de campaña, no descartó ese esquema y expresó su voluntad de “valorar todos los escenarios” que puedan plantearse hasta el 17 de mayo, momento en que concluye el periodo de debates electorales previo a los comicios autonómicos.

Las palabras de Maíllo insisten en la importancia de garantizar una exposición equitativa de ideas entre todos los candidatos, rechazando propiciar el enfrentamiento limitado entre los líderes de los dos grandes partidos a nivel nacional. Según recopiló Europa Press, el dirigente de Izquierda Unida advirtió sobre el efecto que puede producir la celebración de este tipo de eventos, que consolidan fórmulas de alternancia bipartidista y restringen el acceso a la atención pública para formaciones de menor tamaño pero con representación parlamentaria.

El planteamiento de RTVE, aireado en plena campaña y difundido por Europa Press, activó el debate sobre los criterios que regulan la organización de estos espacios de discusión electoral. Mientras la cadena pública propuso un “cara a cara” seguido de un debate principal con cinco participantes, Maíllo y su formación han apelado a la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para que la ciudadanía disponga de un panorama claro sobre el abanico de opciones políticas en las urnas.

La decisión de aceptar, modificar o rechazar los formatos propuestos por RTVE quedará en manos de los partidos implicados, aunque la reacción de Por Andalucía ilustra el desacuerdo que persiste respecto a la configuración de estos espacios mediáticos en periodo electoral, según desgranó Europa Press.