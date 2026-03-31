La Policía alerta de la estafa con la que delincuentes interceptan y modifican facturas para desviar los pagos

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de verificar cualquier comunicación que implique la modificación de cuentas bancarias, recomendando tratar estas solicitudes como potencialmente fraudulentas hasta confirmar su autenticidad. Según publicó la agencia de noticias, los funcionarios policiales han detectado un incremento en las llamadas “estafas del hombre en el medio”, un método mediante el cual delincuentes intervienen correos electrónicos de organismos públicos, especialmente pequeños ayuntamientos, con el objetivo de manipular información adjunta y desviar pagos a cuentas bajo su control.

De acuerdo con la información difundida este martes por la Policía Nacional, la mecánica de esta estafa consiste en interceptar mensajes electrónicos que contienen facturas u otros documentos financieros. Una vez tienen acceso a estos archivos, los delincuentes alteran los datos bancarios del destinatario, sustituyendo la cuenta legítima por otra gestionada por el grupo criminal. Esta maniobra permite que las administraciones depositen fondos en la cuenta de los estafadores en lugar de la del proveedor real, consignó el comunicado recogido por diversos medios.

El medio reportó que las autoridades han focalizado sus advertencias, en primer lugar, hacia las administraciones locales, entre las que se han documentado nuevos casos de estas prácticas delictivas en los últimos meses. Los ciberdelincuentes aprovechan la gestión digital de facturas y la tendencia creciente al uso del correo electrónico para formalizar pagos y transferencias, una situación que ha elevado el riesgo para las entidades de menor tamaño y recursos limitados.

Entre las recomendaciones emitidas por la Policía Nacional se destaca la necesidad de implementar medidas de verificación directa con los emisores de facturas antes de autorizar cualquier transferencia. Han aconsejado abstenerse de realizar desembolsos hasta contar con la completa seguridad sobre la legitimidad de los datos y efectuar comprobaciones telefónicas utilizando exclusivamente números de contacto previamente verificados y conocidos, en lugar de los números que puedan aparecer en los mensajes donde se solicita un cambio de cuenta bancaria.

El comunicado, según consignó el medio, incide en la necesidad de mantener todos los dispositivos, aplicaciones, sistemas operativos y plataformas de gestión actualizados con los últimos parches de seguridad disponibles. Se propone también revisar regularmente las configuraciones y niveles de protección de los sistemas informáticos para evitar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por los atacantes.

La Policía Nacional ha recordado a quienes hayan sido víctimas de esta modalidad delictiva que deben contactar con su entidad bancaria para tratar de revertir la transferencia fraudulenta lo antes posible. Además, recomienda presentar una denuncia formal en cuanto se detecte la irregularidad, con el fin de facilitar la investigación policial y aumentar las posibilidades de recuperar los fondos desviados.

El fenómeno ha ganado relevancia ante la digitalización acelerada de procesos administrativos en la administración pública. La interceptación y alteración de documentos digitales se ha convertido en una estrategia utilizada por redes criminales, buscando aprovechar la ausencia de procedimientos estrictos de validación en algunas dependencias. Tal como remarcó la Policía Nacional, cualquier comunicación vinculada a cambios de información bancaria debe causarse como sospechosa y ser cotejada hasta descartar cualquier posibilidad de fraude.

Las autoridades insisten en continuar reforzando la ciberseguridad en la gestión pública y privada, impulsando una mayor formación y sensibilización entre el personal encargado de autorizar pagos electrónicos. Esta serie de recomendaciones tiene como objetivo reducir la incidencia de fraudes y proteger los recursos públicos de maniobras cada vez más sofisticadas, según puntualizó el cuerpo policial.

Toda la información difundida hasta el momento pone de manifiesto la creciente amenaza que representa el uso fraudulento del canal electrónico para la interceptación y modificación de datos bancarios. El llamamiento a la prudencia en la gestión de pagos y a la adopción de buenas prácticas tecnológicas se inscribe en el marco de las acciones preventivas que promueven las fuerzas de seguridad para contrarrestar los efectos de la ciberdelincuencia.