La NFL expande a Italia su Programa de Mercados Globales con los Cleveland Browns y los New Orleans Saints

El lanzamiento del Programa de Mercados Globales de la NFL en 2022 permitió a las franquicias postularse para acceder a mercados internacionales, presentando propuestas al Comité Internacional cada primavera, proceso que involucra a las 32 franquicias de la liga y otorga derechos de marketing en veintidós países fuera de Estados Unidos, según informó la NFL. La noticia principal es la expansión de esta estrategia a Italia, donde los equipos Cleveland Browns y New Orleans Saints obtuvieron el derecho de marketing, impulsando la presencia del fútbol americano en ese país mediterráneo.

De acuerdo con la información publicada por la NFL, el Programa de Mercados Globales busca aumentar la exposición y el arraigo de la marca de los equipos seleccionados en territorios diversos. El plan permite que cada equipo acreciente su base de seguidores locales y desarrolle acciones comerciales, fomente la participación en eventos y trabaje en la promoción de actividades formativas como “NFL Flag”. Con la incorporación de Italia, los Browns y los Saints podrán organizar eventos y campañas específicas para acercar el deporte al público italiano, interactuar con aficionados y establecer alianzas locales.

El medio detalló que, desde la puesta en marcha del programa, el alcance internacional del fútbol americano ha vivido un incremento paulatino. España es otro ejemplo de mercado internacional relevante dentro de este mismo programa, en el que actualmente participan los Chicago Bears, los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins. La estrategia internacional de la NFL abarca también otros países y busca cimentar la popularidad del deporte fuera del territorio estadounidense.

En el marco de esta expansión en 2026, otras franquicias también asumirán nuevos retos en mercados adicionales: los Raiders de Las Vegas obtendrán derechos de comercialización en Canadá, ampliando la red de influencia continental de la liga. Según reportó la NFL, cada equipo puede acceder a entre uno y tres territorios nuevos, lo que favorece una distribución diversificada de las acciones promocionales.

La ejecución de este esquema de marketing internacional implica que las franquicias deben presentar propuestas formales cada temporada, que después son evaluadas por el Comité Internacional para garantizar el cumplimiento de los requisitos y la viabilidad de cada propuesta dentro de la estrategia global de la liga. La NFL consignó que, a través del programa, se favorece el crecimiento sostenible del deporte a escala mundial, estimulando la interacción local y potenciando la visibilidad de las franquicias en entornos distintos al estadounidense.

El desarrollo del “NFL Flag” es una de las líneas estratégicas más destacadas en el programa, ya que busca introducir a las comunidades extranjeras los fundamentos del fútbol americano desde la base, a través de una modalidad sin contacto y dirigida principalmente al público juvenil. Según la NFL, esto fortalece el vínculo con nuevas generaciones de aficionados y facilita la integración de la liga en culturas deportivas diversas.

La adición de Italia como nuevo territorio refleja la creciente demanda de contenidos y productos relacionados con la NFL en Europa. El enfoque en mercados mediterráneos añade diversidad al proyecto y permite la exploración de nuevos modelos comerciales y de interacción con los seguidores. La NFL subrayó que cada equipo autorizado a operar en este esquema puede planificar actividades y alianzas acordes a las características de cada territorio, ajustando su estrategia a los intereses de los públicos locales.

Las franquicias involucradas, como los Cleveland Browns y los New Orleans Saints, adquieren así la posibilidad de consolidar una base de aficionados italianos a través de iniciativas adaptadas, lo que podría traducirse en una mayor presencia en medios, venta de productos oficiales y colaboraciones con entidades deportivas locales. El impacto esperado también abarca la generación de oportunidades de asociatividad con empresas y patrocinadores del país.

Las autoridades de la NFL indicaron que el diseño del programa prevé la supervisión y evaluación continua de las acciones implementadas en cada país participante. Esta política exige reportes y análisis de resultados de todas las actividades y campañas desarrolladas por las franquicias, lo que permite medir el alcance y la eficacia de la estrategia internacional conforme avanzan las temporadas.

Con la expansión prevista hacia 2026, el Programa de Mercados Globales continuará incorporando países, ampliando el abanico de opciones para el crecimiento internacional del fútbol americano y fortaleciendo la conexión entre la liga estadounidense y los aficionados de distintos continentes, según consignó la propia NFL.