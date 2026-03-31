La Bolsa de Milán sube un 1,11 % pese al alza del crudo por la guerra en Irán

Roma, 31 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,11 %, hasta los 44.309,71 puntos, a pesar del encarecimiento de los precios del petróleo por la persistente incertidumbre en Oriente Medio.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share ganó otro 1,09 %, hasta quedar en los 46.582,80 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 642 millones de acciones por un valor de 4.147 millones de euros (unos 4.777 millones de dólares).

El mercado milanés, en línea con el resto de plazas europeas, cotizó en terreno positivo a pesar del alza de precios del petróleo -con el barril de Brent superando los 115 dólares- impulsado por el conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

El gigante de la defensa Leonardo lideró las ganancias, con una subida del 4,28 %, seguido del fabricante de cables Prysmian (4,02 %), la empresa aeroespacial Avio (2,95 %), la red de cobros Nexi (2,71 %) y la tecnológica Stmicroelectronics (2,47 %).

Por el contrario, cerraron con pérdidas la cementera Buzzi (-0,92 %), la empresa de infraestructuras digitales Inwit (-0,65 %), el grupo de bebidas Campari (-0,52 %), la empresa multiservicios Hera (-0,40 %) y el grupo automovilístico de lujo Ferrari (-0,31 %). EFE