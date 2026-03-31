Kaja Kallas llega a Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha

Kiev, 31 mar (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, llegó este martes a Kiev para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de civiles cometida en las primeras semanas de la invasión por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, situada cerca de la capital ucraniana.

La llegada de Kallas fue anunciada en su cuenta de X por el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que dio la bienvenida a la capital de Ucrania también a otros ministros de Exteriores europeos. Sibiga no especificó cuántos ministros estarán hoy en Ucrania ni de qué países son.

Sibiga publicó un vídeo de la llegada de Kallas y otros dirigentes europeos en el que se ve también al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y al italiano, Antonio Tajani.

También anunció su viaje a la capital ucraniana el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, que publicó una fotografía en X en el que se le ve, entre otros, junto a la ministra de Exteriores rumana, Oana Toiu.

Sikorski anuncia además que el Consejo de Asuntos Exteriores se celebrará este martes en Kiev.

“Hoy conmemoramos el triste aniversario de la masacre de Bucha. Un día como hoy las fotos horribles de civiles masacrados conmovieron al mundo”, escribió en X Sibiga, que pidió que se haga a Rusia pagar por estos y otros crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania.

Sibiga recordó también que la liberación de Bucha -que permitió al Ejército ucraniano descubrir los asesinatos cometidos por los rusos durante la ocupación de la ciudad- supuso también el comienzo de la recuperación por parte de las fuerzas de Kiev de toda la región capitalina.

“Ucrania sabe cómo ganar”, ha escrito también el ministro.

Kiev, 31 mar (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, afirmó este martes a su llegada a Kiev con motivo del cuarto aniversario de la masacre de civiles cometida por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha que no hay seguridad posible con la Rusia de Vladímir Putin, y subrayó la importancia de mantener el apoyo al país invadido.

"Este amargo aniversario pone de manifiesto que la seguridad sigue sin ser posible con la Rusia de Putin, sino sólo en su contra. A todas las propuestas de diálogo de Ucrania, a todas las ofertas de alto el fuego, Moscú solo responde con más guerra. Con una lluvia de bombas, terror de misiles y enjambres de drones", denunció.

Por eso, agregó, la paz duradera para Ucrania y para toda Europa sólo surgirá finalmente de la fortaleza ucraniana y de la comprensión por parte de Rusia de que ya no puede lograr nada por la vía militar.

"Cuán largo es ese camino, también depende de los europeos que apoyan a Ucrania. Debemos dejar claro que nosotros tenemos la mayor resistencia, que estamos unidos, que ceder no es una opción. Ese debe ser el mensaje del encuentro de hoy", añadió Wadephul, al referirse a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea este martes en Bucha y en Kiev.

Este consejo de ministros en Ucrania envía una señal clara de que "los ucranianos son parte de nuestra familia europea" y que "les acompañamos con determinación en su camino hacia la Unión Europea, por el que se decidieron en 2014 en el Euromaidán", dijo.

También es una señal clara dirigida a Rusia en cuanto a que los responsables de esta guerra y de los crímenes cometidos no pueden quedar impunes, añadió.

"Nosotros, en Alemania y también como Unión Europea, seguimos teniendo un objetivo claro: una paz justa, sólida y duradera para una Ucrania libre y democrática", subrayó.

Wadephul se refirió a las imágenes de la masacre de civiles cometida en las primeras semanas de la invasión por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, situada cerca de la capital ucraniana, como "una mirada espantosa a los abismos más profundos de la crueldad humana y un foco de atención sobre lo que las personas en los territorios ocupados de Ucrania llevaban ya 12 años sufriendo".

"Bucha es un símbolo de innumerables otros crímenes de guerra rusos. Las masacres de Izium, el bombardeo de la estación de tren de Kramatorsk, el asedio de Mariúpol: allá donde va la Rusia de Putin, llegan el asesinato y la barbarie", añadió.

Al mismo tiempo, "Bucha también representa la fuerza del ejército ucraniano para reconquistar grandes extensiones de territorio, la resistencia y el coraje de los ucranianos, su derecho a un futuro en paz y libertad frente a la opresión rusa", afirmó.

Kiev, 31 mar (EFE).- Hace hoy exactamente cuatro años, el 31 de marzo de 2022, las tropas ucranianas entraron a la ciudad de Bucha de la que acababan de retirarse las fuerzas de ocupación rusas, donde encontraron, según el Gobierno ucraniano, centenares de cadáveres de civiles abandonados en las calles o enterrados en fosas comunes.

Según investigaciones de forenses ucranianos corroboradas por organizaciones internacionales de derechos humanos, algunas de estas víctimas habían sido ejecutadas por el Ejército ruso durante los 33 días que duró la ocupación de esta localidad satélite de Kiev.

Las imágenes de los muertos que los soldados ucranianos encontraron en las calles del municipio dieron la vuelta al mundo y provocaron conmoción dentro y fuera de Ucrania.

Según algunas informaciones, el impacto emocional del descubrimiento de los cuerpos -algunos de ellos maniatados- de civiles ejecutados afectó profundamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a sus colaboradores y contribuyó al colapso de las negociaciones para buscar un acuerdo de paz que mantenían entonces ucranianos y rusos.

Las autoridades ucranianas cifran en más de 450 el número de cuerpos de personas que perdieron la vida en Bucha durante la ocupación, que duró desde el 27 de febrero hasta el 31 de marzo de 2022. Del total de muertos en este período, 419 murieron por armas de fuego.

Más de cien personas fueron encontradas en una fosa común cavada junto a la iglesia de San Andrés de la localidad, donde se ha erigido un memorial a las víctimas que es lugar de peregrinación habitual para los dirigentes ucranianos y extranjeros que recuerdan periódicamente la masacre.

Lo ocurrido en Bucha es hoy un símbolo de la brutalidad de la ocupación rusa y de la capacidad de Ucrania para sobreponerse a la destrucción y el dolor causados por la invasión.

Bucha fue un hito clave en la recuperación del conjunto de la región de Kiev por parte de las tropas ucranianas, que lograron despejar los alrededores de la capital después de más de un mes de asedio por parte de las fuerzas del Kremlin, que quisieron rodearla en los primeros días de la guerra.

Debido en parte a su cercanía a la capital, y a que no está desde aquella retirada rusa en una zona de hostilidades, Bucha ha sido reconstruida y vuelve a vivir con normalidad pese a las huellas emocionales infligidas por las fuerzas de ocupación a sus habitantes hace ahora cuatro años.