José María del Nido Carrasco, sobre la venta del Sevilla FC: "No tengo capacidad para adivinar el futuro"

Las previsiones sobre el futuro del Sevilla FC mantienen expectantes a los miembros actuales del consejo, quienes asumen que, en caso de una venta efectiva del club, la composición directiva cambiaría de inmediato. Así lo expresó José María del Nido Carrasco, presidente de la entidad, al explicar que ante una retirada de apoyo por parte de la Junta General de Accionistas y la entrada de un inversor “los que estamos nos iremos y punto”. Esta posición surge en medio de las especulaciones sobre una posible transferencia accionarial y tras la confirmación de que “se están analizando las cuentas del club”, según publicó el propio Sevilla FC.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la entidad y difundidas por el Sevilla FC, Del Nido Carrasco aseguró que no forma parte de manera directa en el proceso de venta. “No tengo ninguna participación en ese proceso, aunque esté al tanto”, afirmó el dirigente tras acudir a la tradicional ofrenda floral en San Benito. Ante preguntas sobre su continuidad y las incógnitas relativas a la operación, enfatizó: “No tengo capacidad para adivinar el futuro. Sé que se están analizando las cuentas del club, pero no sé si esa operación saldrá adelante. Será algo de los compradores y de los vendedores”.

Diversas informaciones ya han situado a exjugadores emblemáticos como Sergio Ramos entre los posibles interesados en la compra del club. No obstante, Del Nido Carrasco negó contactos con el defensor en relación con una eventual adquisición, aclarando: “Hablé con él hace tiempo de la posibilidad de jugar en el Sevilla, pero nada que ver con la compra del club”. Esta puntualización se produjo tras la creciente atención mediática sobre las relaciones del presidente con figuras históricas de la institución.

Sobre el presente y futuro del club, Del Nido Carrasco manifestó que su continuidad depende del respaldo accionarial y del desenlace de los procesos de inversión en marcha. Aseguró que, en caso de mantenerse el apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas y no completarse la venta, el consejo actual “no va a cambiar”. Por el contrario, una transferencia accionarial implicaría su salida como presidente, anticipando ajustes en la alta dirección de la entidad.

El dirigente también abordó la situación financiera del Sevilla FC, subrayando la necesidad de ajustar la gestión y adoptar medidas estrictas para asegurar la viabilidad de la institución. Del Nido Carrasco detalló que el club experimenta una de las situaciones más delicadas desde el siglo XXI. “He tenido que dirigir al Sevilla en el momento más complicado del siglo XXI”, declaró durante su intervención. Además, precisó que la plantilla actual se construyó con una inversión de 250.000 euros, mientras que se vendieron a dos de los jugadores más destacados por casi 70 millones de euros.

Según consignó el medio oficial del club, el presidente expresó que le gustaría tener mayor libertad en los fichajes, pero subrayó la imposibilidad de acudir al mercado en otras condiciones dadas las circunstancias económicas. Defendió su gestión alegando que las decisiones adoptadas han buscado garantizar la supervivencia del Sevilla FC. “El día que yo no esté, quien venga tendrá que tomar esas mismas decisiones a no ser que invierta mucho dinero a fondo perdido para acelerar el proceso”, planteó Del Nido Carrasco.

En el ámbito de la afición y el ambiente interno, el presidente reconoció el descontento manifiesto en algunos partidos. “No son agradables algunos cánticos” escuchados en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, admitió, añadiendo que además han representado motivo de sanciones para la entidad. Reiteró sentirse tranquilo por las medidas asumidas en beneficio del club y mostró confianza en que este tipo de decisiones responden a la búsqueda de estabilidad.

Respecto a los cambios recientes en la dirección técnica, Del Nido Carrasco asumió la responsabilidad por las varias transiciones experimentadas. Explicó que desde el inicio de su mandato han trabajado junto a Monchi como director deportivo, seguido por Víctor Orta y actualmente Antonio, y sostuvo que la rotación de entrenadores refleja situaciones y resultados que no han sido los esperados. “He tenido cuatro entrenadores en dos años de presidente. Si hemos tenido nueve entrenadores en los últimos años es porque algo entre todos no ha funcionado”, señaló el dirigente según reiteró el Sevilla FC.

La salida reciente de Matías Almeyda estuvo en el centro de las preguntas. Del Nido Carrasco calificó la decisión como dolorosa a nivel personal, pese a reconocer que los resultados precipitaron su salida. Analizando la situación, relató que Almeyda fue contratado por tres años y permaneció solo ocho meses, mostrando así su autocrítica: “Está claro que nos hemos equivocado”, concluyó.

En relación a los objetivos deportivos, el directivo defendió la meta de equilibrar las cuentas y asegurar la permanencia en LaLiga EA Sports. Reconoció que el modesto presupuesto para fichajes condicionó el rendimiento y las expectativas de la plantilla. Aun así, subrayó que la dirección técnica, liderada en este tramo final por Luis García Plaza, cuenta con el visto bueno de la dirección deportiva y consideró que es el entrenador adecuado para los últimos nueve partidos de la temporada.

Estos temas abordados por José María del Nido Carrasco evidencian los retos enfrentados tanto en materia de gestión económica como en lo deportivo, aspectos que definen el presente inmediato del Sevilla FC, según detalló el propio club en sus canales oficiales y que han sido recogidos por diversos medios especializados.