Joan Garcia, sobre los silbidos: "Queda en un segundo plano"

Tras recibir indicaciones en el descanso acerca de una posible entrada al terreno de juego, Joan Garcia experimentó un momento clave en su carrera al convertirse en debutante con la selección absoluta española en el RCDE Stadium. El portero expresó que hasta ese aviso, no imaginó que disputaría minutos en el encuentro frente a Egipto. Al referirse a su estreno, el futbolista subrayó la importancia de la oportunidad y minimizó las críticas que surgieron desde algunos sectores de la grada.

Según reportó TVE, Joan Garcia señaló que los silbidos que parte del público manifestó en Cornellà pasaron a un segundo plano debido a la emoción personal por participar con el equipo nacional. “Yo estaba ya suficientemente ilusionado y centrado con el partido que al final eso queda un poco en segundo plano. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido también por la gente que me ha aplaudido y me ha apoyado. Muy contento por el debut, que al final es lo importante”, reconoció el guardameta en declaraciones recogidas por la cadena estatal.

El medio TVE detalló que Joan Garcia describió su primera aparición con la camiseta de España como “increíble”, además de calificar la experiencia de representar a su país como la realización de un sueño de infancia. El portero del FC Barcelona relató que desde pequeño aspiraba a esta posibilidad y manifestó estar orgulloso del recorrido y del esfuerzo acumulado hasta conseguir el debut.

Sobre el momento en que recibió la noticia de que tendría la oportunidad de jugar, Garcia aclaró a TVE que la comunicación tuvo lugar durante el descanso, cuando Luis de la Fuente le pidió que se preparara debido a la posibilidad de entrar al campo en el segundo tiempo. Explicó que, hasta ese instante, no supo qué tendría minutos, y que solo cuando le tocó salir, la experiencia se hizo real.

En relación con sus oportunidades en el futuro inmediato, Joan Garcia indicó a TVE que todavía no se considera parte segura de la lista definitiva para el próximo Mundial. Recalcó que, aunque la convocatoria a partidos previos representa una señal positiva, restan dos meses de trabajo y competición en el club antes de conocer la resolución final. Insistió en la necesidad de mantener la concentración y el rendimiento en el FC Barcelona como camino para reforzar sus opciones de estar presente con la selección en la cita mundialista de verano.

Durante su debut ante Egipto, el internacional recibió tanto silbidos como aplausos, según reflejó la cobertura de TVE. Garcia quiso destacar que la presión de la grada no condicionó su desempeño ni la satisfacción personal, poniendo en valor el respaldo de los aficionados que le apoyaron y priorizando el logro de vestir el uniforme nacional como el aspecto más relevante de la jornada.

El testimonio del jugador refleja un proceso que combina expectativas personales, presión mediática y exigencias deportivas, según la información proporcionada por TVE. Garcia reiteró su agradecimiento a quienes le acompañaron tanto en el estadio como fuera de él, haciendo énfasis en que su principal objetivo consiste en continuar evolucionando profesionalmente para consolidarse como opción en la portería de la selección durante los siguientes compromisos.