Irán amenaza con atacar instalaciones de casi 20 grandes compañías de EEUU, incluidas Google, Microsoft y Meta

Las autoridades iraníes han comunicado que tanto los empleados como las personas que residen cerca de las sedes de dieciocho grandes empresas estadounidenses, especialmente del sector tecnológico, deberían evacuar inmediatamente la zona en un radio de un kilómetro, señalando que estas instalaciones podrían convertirse en objetivo de una posible acción armada. El anuncio llega cuando se cumple un mes desde el inicio de la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual, según datos oficiales, ha dejado más de 2.000 víctimas mortales en territorio iraní, incluyendo altos dirigentes y funcionarios de organismos de seguridad. La agencia de noticias iraní Tasnim recogió el comunicado oficial en el que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responsabiliza directamente a estas firmas y advierte sobre el escenario de represalias.

Según publicó el medio, el comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) argumenta que “el elemento principal en el diseño y el seguimiento de los objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de Tecnologías de la Información (TI) e Inteligencia Artificial (IA), y estas están respondiendo a dichas operaciones terroristas”. La declaración añade que, a partir de este momento, las principales instituciones implicadas en estas actividades serán consideradas “objetivos legítimos”. El CGRI hace así una referencia explícita a la función que estas compañías desempeñarían en el marco de la ofensiva y en la coordinación de las operaciones atribuidas como terroristas desde la óptica del gobierno de Teherán.

En la lista aparecen gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Meta, Apple, Cisco, HP, Intel, Oracle, IBM, Dell, Nvidia y Plantier. A estos nombres se suman otros actores empresariales: Boeing, Tesla, J.P. Morgan, GE, Spire Solution y G42, detalla la agencia Tasnim. El comunicado señala además que todas estas corporaciones habrían “ignorado nuestras repetidas advertencias sobre la necesidad de detener las operaciones terroristas, y hoy tanto ustedes como sus aliados israelíes han causado la muerte de varios ciudadanos iraníes”.

“Aconsejamos a los empleados de estas instituciones que abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo para salvar sus vidas. Los residentes en las inmediaciones de estas empresas terroristas en todos los países de la región también deberán abandonar sus instalaciones en un radio de un kilómetro y dirigirse a un lugar seguro”, expresa el mensaje consignado por Tasnim. El anuncio de evacuación insta a prevenir riesgos ante la posibilidad de ataques armados dirigidos contra infraestructuras consideradas críticas por las autoridades de Irán.

La ofensiva emprendida a finales de febrero por Estados Unidos e Israel ha recibido múltiples respuestas por parte de entidades gubernamentales iraníes, según informa Tasnim. Más de 2.000 personas han perdido la vida como resultado de estas acciones militares, entre ellas figuras destacadas como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los titulares de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. El comunicado subraya el fallecimiento de altos cargos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad, resaltando el impacto del conflicto en las estructuras del Estado iraní.

El pronunciamiento del CGRI incorpora una dimensión internacional, al advertir que la amenaza no se circunscribe únicamente a territorio estadounidense, sino que se extiende a cualquier país de la región en el que estas empresas mantengan presencia física. Según precisa Tasnim, la expresión “empresas terroristas” responde a la visión gubernamental iraní sobre el papel de estos conglomerados en las estrategias militares y tecnológicas adoptadas durante el conflicto. La presencia de compañías dedicadas a la inteligencia artificial y tecnologías de la información refuerza el argumento de Teherán sobre el carácter estratégico de sus actividades.

El texto difundido por Tasnim recalca la invitación a actuar con rapidez ante la posibilidad de acciones armadas, señalando que “los empleados de las instituciones afectadas y los habitantes próximos a las instalaciones que se consideran objetivos deben buscar refugio en lugares seguros”. Este comunicado, de acuerdo con lo publicando por la agencia, constituye la respuesta más reciente y explícita del gobierno iraní frente al impacto de la ofensiva lanzada por Washington y Tel Aviv en el mes anterior.

La información recogida por Tasnim también señala que, hasta el momento, las recomendaciones de evacuación no han sido acompañadas por detalles sobre fechas ni sobre el tipo de posibles acciones armadas. Tampoco se han señalado países específicos de la región donde podrían producirse ataques, más allá del alcance global que sugiere el comunicado oficial respecto a la red de instalaciones de las empresas señaladas.

En los últimos días, el CGRI ha insistido en que cualquier entidad empresarial que, en su criterio, contribuya a operaciones catalogadas como terroristas será considerada una “meta legítima”, extendiendo esta declaración no solo a las compañías mencionadas, sino también a sus trabajadores y a las infraestructuras que las albergan. Tasnim recoge que la designación de estas empresas como objetivo responde a la evaluación hecha por las autoridades militares iraníes de su papel en la operativa de inteligencia, análisis de datos y coordinación de ataques.

Entre los nombres más mencionados en la lista aparecen firmas tecnológicas cuyo alcance y presencia internacional es destacado, así como corporaciones vinculadas a la industria aeroespacial, bancaria o de soluciones tecnológicas avanzadas. El medio Tasnim detalla que, según la visión de las autoridades iraníes, estas organizaciones colaborarían activamente o prestarían asistencia técnica que se traduciría en apoyo logístico y operativo a las ofensivas de Estados Unidos e Israel en el territorio de Irán.

El pronunciamiento del CGRI también responde a la reiterada demanda de Teherán de que estas empresas pongan fin a actividades que el gobierno iraní considera hostiles y colaborativas con potencias extranjeras implicadas en operaciones militares. Según la agencia Tasnim, hasta la fecha, la negativa de estas compañías a “detener las operaciones terroristas” se ha convertido en un justificativo central en la retórica oficial iraní para ampliar el espectro de su respuesta en el actual escenario de conflicto.

El CGRI ha reiterado que la advertencia está motivada por las consecuencias directas que los ataques han tenido en la población civil y en la estructura gubernamental de Irán, resaltando la pérdida de vidas entre figuras clave del liderazgo político y militar. Tasnim enfatiza que la amenaza de represalia se produce dentro del marco de un mes de escalada militar, marcando un incremento en la presión ejercida por Teherán sobre empresas identificadas como activos tecnológicamente estratégicos del bloque adversario.

En el contexto de las declaraciones recogidas, el comunicado apunta a una estrategia de presión tanto sobre las compañías tecnológicas como sobre sus trabajadores, buscando inducir una respuesta o una modificación en el comportamiento de estas empresas ante el conflicto. El llamado a la evacuación y la identificación de empresas y empleados como objetivos son los últimos movimientos en el marco de una disputa política y militar que, según Tasnim, ha tenido un coste humano y estructural elevado en Irán desde finales de febrero.