Eli Lilly compra por 6.760 millones de euros el fabricante de medicamentos experimentales Centessa Pharmaceuticals

El principal activo de investigación de Centessa Pharmaceuticals, cleminorexant, ha mostrado avances en etapas tempranas de los ensayos clínicos dirigidos a tratar la narcolepsia tipo 1 y 2, así como la hipersomnia idiopática, condición caracterizada por somnolencia diurna excesiva sin presencia de cataplejía ni causas aparentes. En este contexto, se confirmó la venta de la británica Centessa a Eli Lilly, operación valorada en 7.800 millones de dólares (unos 6.760 millones de euros), según reportaron ambas compañías y detalló el medio original.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el acuerdo alcanzado entre Lilly y Centessa establece que la farmacéutica estadounidense adquirirá la totalidad del capital social de la firma británica. Para concretar la operación, Lilly ofreció a los accionistas de Centessa 38 dólares por cada uno de sus títulos, sumando además un derecho de valor contingente no transferible (CVR, por sus siglas en inglés), que permitiría recibir un pago adicional de hasta 9 dólares por acción, condicionado al logro de tres hitos previamente definidos. El precio final, tras aplicar los términos del acuerdo, se sitúa en 47 dólares por acción.

Según indicó la fuente, la transacción garantiza una compensación inicial en efectivo de 6.300 millones de dólares, que equivalen a unos 5.460 millones de euros. A esta suma se unen 1.500 millones de dólares más (1.300 millones de euros aproximadamente) asociados al CVR, que dependerán del cumplimiento de objetivos vinculados al desarrollo de los medicamentos experimentales de Centessa. El total de la operación suma así los 7.800 millones de dólares acordados por ambas partes.

Tal como publicó el medio citado, Centessa Pharmaceuticals se ocupa actualmente del desarrollo de tratamientos experimentales enfocados en trastornos neurológicos, con especial atención a afecciones vinculadas al sueño. Además del avance de cleminorexant contra narcolepsia e hipersomnia idiopática, la cartera de la firma incluye otros compuestos en distintas fases de ensayo clínico y preclínico, con posibles aplicaciones para enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. El portafolio de investigación de Centessa fue descrito por la presidenta de Lilly Neuroscience, Carole Ho, como lo suficientemente amplio y profundo para “mejorar la vigilia en una amplia gama de indicaciones”.

Los comentarios recogidos por el medio original señalan una estrategia de integración de capacidades, en la que el equipo directivo de Centessa ve una posibilidad de acelerar el desarrollo de los fármacos de la familia orexina. El consejero delegado de Centessa, Mario Alberto Accardi, manifestó: “Al combinar el equipo y las capacidades de Centessa con las capacidades globales complementarias de investigación, clínicas, regulatorias y comerciales de Lilly, buscaremos acelerar el avance de nuestra cartera de orexina en una amplia gama de indicaciones neurocientíficas en beneficio de los pacientes que la necesitan”.

Según informó la fuente principal, el portafolio de Centessa y su medicamento líder abren posibilidades para que Eli Lilly refuerce su presencia en el segmento de tratamientos contra los trastornos del sueño y otras afecciones del sistema nervioso, en línea con estrategias de expansión en el área de la neurociencia impulsadas por firmas internacionales del sector farmacéutico. Esta adquisición representa una de las operaciones más destacadas del año en la industria, tanto por el monto económico como por el potencial terapéutico de los productos en desarrollo.

Adicionalmente, la publicación destaca que la incorporación del pipeline de Centessa permitirá a Eli Lilly diversificar y ampliar sus programas de investigación y desarrollo en el ámbito neurológico. Esto facilita la exploración de nuevos enfoques terapéuticos en áreas donde la necesidad clínica es alta y cuyas soluciones aún muestran márgenes para mejoras sustanciales, de acuerdo con los objetivos declarados por ambas empresas y reportados en la información recopilada.

La operación queda sujeta a los procedimientos habituales de cierre, que incluyen la verificación del cumplimiento de los hitos asociados al pago adicional previsto por el CVR, así como las revisiones regulatorias pertinentes. Según remarcó el medio, estas etapas forman parte del proceso habitual para transacciones de magnitud similar en el mercado farmacéutico internacional.