El viento y olas ponen en aviso a ocho CCAA y Canarias activa alertas por calima

En las islas Canarias, la previsión incluye una intrusión de polvo en suspensión que impacta primero en las islas orientales, sumándose a diversos fenómenos meteorológicos adversos esperados para este martes. Según consignó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ocho comunidades autónomas de la Península también activaron alertas por fuertes vientos y oleaje, a lo que se suma la advertencia de calima en el archipiélago canario.

De acuerdo con la información publicada por AEMET, existe un aviso naranja debido a la intensidad del viento en varias zonas específicas, incluyendo las provincias de Huesca y Zaragoza en Aragón, la isla de Menorca en Baleares, y las provincias catalanas de Girona y Tarragona. Las alertas abarcan tanto el interior como áreas costeras, con el objetivo de advertir a la población sobre condiciones climáticas potencialmente peligrosas. Además, se mantienen avisos por viento de menor intensidad en otras regiones como Teruel, Mallorca, Lleida, Barcelona, la Sierra de Madrid, la Ribera del Ebro en Navarra y La Rioja, y la provincia de Castellón.

El medio estatal precisó que el riesgo por oleaje se sitúa también en nivel naranja en Mallorca, Menorca y Girona, donde se espera un incremento en la altura de las olas asociada a la persistencia de vientos intensos. Otros puntos como Tarragona permanecerán bajo avisos de menor nivel por este mismo fenómeno. La situación meteorológica, indicó AEMET, se debe a la persistencia de un flujo de componente norte sobre la Península, generado por un anticiclón ubicado al noroeste y la baja presión denominada Erminio sobre el Mediterráneo, lo que favorece condiciones de inestabilidad en distintas áreas.

Respecto a las condiciones meteorológicas en la mitad norte de la Península, el pronóstico anticipa cielos cubiertos y lluvias de carácter débil pero persistente en regiones como la vertiente cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos. Según detalló la agencia, continuará cayendo nieve en el Pirineo y en menor medida en otros sistemas montañosos del norte, situando la cota de nieve entre los 1.100 y 1.300 metros en el Pirineo y de 1.200 a 1.600 metros en el resto de zonas afectadas. En contraste, la mitad sur peninsular muestra una previsión de cielos poco nubosos, mientras que las heladas leves se mantendrán restringidas al área pirenaica.

Para las Baleares, la previsión describe un progresivo oscurecimiento del cielo, con la posibilidad de chubascos en Menorca hacia el final de la jornada, y sin descartar precipitaciones dispersas en otras islas del archipiélago. El pronóstico para Canarias anticipa cielos nubosos principalmente en el norte de las islas, con una tendencia a despejarse más tarde. En las áreas de montaña del norte de la península se prevén bancos de niebla, y podrán darse nieblas matinales en la meseta norte y en zonas deprimidas del nordeste.

La AEMET remarcó que la calima en Canarias representará un factor significativo, incidiendo al principio sobre las islas orientales y modificando la visibilidad y la calidad del aire en el archipiélago, donde Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife permanecerán bajo aviso. El fenómeno, producto de partículas de polvo suspendidas, podría tener efectos en la salud y en las actividades al aire libre de los residentes y visitantes de las islas.

En cuanto a las temperaturas, la agencia informó que las máximas aumentarán en buena parte del territorio español, a excepción de zonas como el extremo nordeste, el litoral cantábrico y Baleares, donde se prevé estabilidad o ligeras disminuciones. Los incrementos más destacados podrían observarse en áreas como el valle del Guadalquivir y la costa de Alborán. En lo relativo a las mínimas, se esperan ascensos generalizados en regiones como el sureste, la meseta sur, el valle del Ebro y los Pirineos. Para Canarias, se prevén subidas de las temperaturas máximas en algunas islas, mientras que las mínimas no mostrarán cambios relevantes.

Respecto al viento, la jornada estará marcada por el predominio de vientos moderados de componente norte en la Península y Baleares. AEMET especificó que se prevén ráfagas muy fuertes de tramontana en el área del Ampurdán y en Baleares, así como cierzo intenso en el valle del Ebro y los Pirineos. Los litorales del noroeste gallego tendrán intervalos de vientos del nordeste y existe la posibilidad de que se registren rachas intensas en las zonas a sotavento de otras regiones montañosas. En el archipiélago canario, el viento alisio presentará intervalos de intensidad fuerte, y en algunas islas podrán registrarse rachas muy intensas durante las primeras horas, para posteriormente girar hacia el este.

El organismo estatal subrayó la importancia de mantener activas las alertas en todas las zonas indicadas, especialmente en aquellos lugares donde se combinan varios fenómenos meteorológicos adversos, como el viento, el oleaje y la calima. De acuerdo con la información difundida por AEMET, estas condiciones podrían traducirse en incidencias que afecten tanto a la movilidad como a la vida diaria de los ciudadanos en las regiones bajo aviso.