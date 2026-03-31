El Museo del Prado mantiene su apertura nocturna en Semana Santa con su primera monográfica dedicada a la fotografía

El recorrido nocturno propuesto para la jornada del sábado 4 de abril se amplía con la posibilidad de experimentar iniciativas interactivas elaboradas en conjunto con Samsung, las cuales se suman a la oferta expositiva tradicional del Museo del Prado. Quienes asistan esa noche podrán contemplar la exposición temporal “El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida”, una muestra inédita aquel espacio, centrada en el papel de la fotografía tanto en la divulgación como en la conservación de las colecciones pictóricas del museo. Tal como informó el Museo Nacional del Prado, este evento forma parte de su agenda especial durante la Semana Santa, e implica la extensión del horario de visita más allá de lo habitual.

Según detalló el propio museo, “El Prado multiplicado” constituye la primera exhibición monográfica dedicada íntegramente a la fotografía en la institución. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de abril e incluye una selección de 44 fotografías, aunque la colección fotográfica completa del museo sobrepasa las 10.000 piezas. A través de la exposición, se aborda el impacto de la práctica fotográfica y su relación con la difusión de obras maestras conservadas en las salas de la pinacoteca. El medio señaló que estas imágenes no solo documentan el fondo artístico, sino que también permiten observar la evolución en la representación de las colecciones a lo largo del tiempo.

De acuerdo con el Museo del Prado, la programación nocturna permitirá a los visitantes realizar un itinerario que atraviesa cinco siglos de historia del arte. El recorrido empieza en las salas dedicadas al arte románico y gótico, continúa por el Renacimiento y concluye con piezas del siglo XIX. Así, quienes se adentren en el museo durante la noche del Sábado Santo podrán observar desde tablas medievales hasta grandes lienzos decimonónicos, con el añadido de la experiencia fotográfica y digital recientemente implementada.

El medio detalló que la colaboración entre el Prado y Samsung posibilitó el desarrollo de experiencias digitales exclusivas para la cita. Estas propuestas interactivas se encuentran distribuidas en distintos puntos del recorrido, y tienen como objetivo potenciar y enriquecer la interacción del público con el patrimonio exhibido. Según publicó el museo, los visitantes tendrán acceso a contenidos y herramientas desarrolladas exclusivamente para esta ocasión, sumando una dimensión tecnológica a la visita tradicional.

La exposición fotográfica, que cierra sus puertas el 5 de abril, no solo exhibe imágenes seleccionadas sino que subraya la magnitud del archivo fotográfico del museo, evaluado en más de una decena de miles de instantáneas. Este fondo documental permite profundizar en la mirada sobre los fondos de la pinacoteca, según informó el Museo del Prado.

El evento coincide con la estrategia de la institución de acercar nuevos públicos a través de propuestas innovadoras y colaboraciones tecnológicas. En años anteriores, el museo ha explorado distintas fórmulas para ampliar el acceso y la inclusión de soportes contemporáneos en sus exposiciones, informaron desde la institución. La programación especial de Semana Santa refuerza este objetivo de convocatoria y aprendizaje.

El Museo del Prado, de acuerdo con lo consignado en sus canales oficiales, invita así a descubrir su patrimonio en un formato inusual fuera del horario habitual, enriquecido por medios digitales y una exposición dedicada íntegramente al papel de la fotografía en la memoria colectiva. El recorrido nocturno del Sábado Santo, sumado a las experiencias tecnológicas creadas junto a Samsung, representa una propuesta singular en la agenda cultural de la pinacoteca durante estos días festivos.