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El gas natural baja un 1 % y se sitúa en 54,68 euros

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Madrid, 31 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, registra una bajada este martes del 1 %, y el precio del megavatio/hora se sitúa en 54,68 euros.

De este modo, el precio del gas natural se sitúa en el mismo precio de cierre de ayer en su cotización en el mercado holandés, lo que supone más de dos euros menos de los 56,77 en los que se encontraba el pasado viernes.

El precio del gas fluctúa al estar pendiente del conflicto en Irán, con las constantes declaraciones contradictorias del presidente de EE. UU., Donald Trump, que por un lado insiste en que mantiene conversaciones con Irán, mientras amenaza con medidas que incluirían la destrucción de plantas energéticas y pozos petrolíferos.

La disrupción del estrecho de Ormuz afecta a 20 millones barriles al día de crudo y productos refinados, a lo que se suman al menos 10 millones más de recorte de producción de los países del Golfo.

Una reducción de oferta energética que solo habría sido compensada en un 60 % por la vía del uso de reservas estratégicas y de vías alternativas de exportación, y que, de mantenerse, podría derivar en una destrucción de demanda por mayores precios o directamente por falta de suministro, según los analistas de Renta 4.

La tendencia bajista del gas se suma a la del petróleo, cuyo barril de brent, de referencia en Europa, registra este martes una caída del 0,18 %, y se encuentra en 112,58 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también cede el 0,86 %, hasta los 101,86 dólares. EFE

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