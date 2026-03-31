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El BCE quiere mejorar las infraestructuras de pagos en la zona del euro

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Fráncfort (Alemania), 31 mar (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) quiere mejorar las infraestructuras de pagos en la zona del euro debido a los rápidos cambios tecnológicos.

El BCE publicó este martes su nueva estrategia de pagos, que complementa su estrategia de efectivo y amplia su estrategia de pagos minoristas al cubrir también los pagos mayoristas, de empresa a empresa y transfronterizos.

Esta nueva estrategia de pagos del BCE y de los bancos centrales nacionales de la zona del euro tiene en consideración "la adopción gradual de nuevas tecnologías como la tokenización y la tecnología de registro distribuido", dijo la entidad.

La tokenización convierte derechos sobre un activo físico o financiero como un inmueble, arte o acciones en un token digital dentro de bloques encadenados, permitiendo su fraccionamiento y venta.

Esta tecnología fracciona activos tradicionales, por lo que facilita la liquidez y permite a pequeños inversores acceder a mercados anteriormente inasequibles.

La tecnología de registro distribuido unifica registros financieros mediante un registro único compartido, por lo que reduce mucho los costes de compensación y liquidación.

"Los pagos son fundamentales para la sociedad y cambian rápidamente", dijo el miembro del comité ejecutivo del BCE Piero Cipollone, responsable de pagos y del euro digital.

El BCE trabaja para que los pagos sean fiables, rápidos, competitivos y abiertos a la innovación, ya sean de minoristas, mayoristas, de empresa a empresa o transfronterizos, añadió Cipollone. EFE

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