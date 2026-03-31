Agencias

Detenido el atacante a una sede cultural rusa en Praga

Un ciudadano extranjero admitió haber lanzado artefactos incendiarios contra la Casa Rusa, según informó la Policía checa, que además indicó el inicio del proceso penal y confirmó daños limitados en la sede cultural tras el incidente

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El sospechoso admitió haber planeado y preparado el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la sede cultural rusa de Praga desde el verano de 2025, según reportó la Policía checa. Este individuo, de nacionalidad extranjera, se presentó por voluntad propia ante las autoridades y confesó ser el autor del ataque. El proceso penal por el incidente se encuentra en la fase inicial, con los primeros procedimientos previstos para este martes, tal como informó la Policía checa a través de un comunicado en sus redes sociales.

La Casa Rusa, centro cultural situado en la capital checa, fue blanco el pasado viernes de un ataque con cócteles molotov. Según consignó la agencia TASS, Igor Girenko, director del recinto, denunció que el atacante arrojó varias botellas que contenían una mezcla inflamable hacia el edificio. Explicó que, de los artefactos empleados, tres estaban dirigidos hacia el interior del centro, pero no explotaron, lo que limitó la magnitud de los destrozos.

Según publicó el medio checo, la sede cultural afectada sufrió daños materiales menores tras el ataque. Girenko remarcó que si las botellas hubieran detonado en el interior, las consecuencias podrían haber sido más graves. Las investigaciones se centraron en determinar las motivaciones y la identidad del detenido, quien al comparecer voluntariamente ante la Policía, ofreció detalles sobre la planificación y la preparación del ataque desde meses atrás.

Las autoridades checas confirmaron que el detenido es extranjero y que el ataque contra la Casa Rusa fue una acción premeditada. El medio TASS recogió que la Policía avanzó en la recopilación de pruebas y testimonios para sostener el proceso penal, que comenzará formalmente este martes. Entre los elementos recabados, destacaron las propias declaraciones del agresor y la evaluación técnica de los daños en el edificio.

La difusión del incidente ha generado atención sobre la seguridad de los recintos diplomáticos y culturales en Praga, dado el contexto internacional y la presencia de diversas comunidades extranjeras en la ciudad. Los detalles iniciales del ataque y los procedimientos policiales fueron expuestos públicamente por las autoridades a través de comunicados y mensajes en redes, donde confirmaron la detención y la admisión de los hechos por parte del responsable.

El director de la Casa Rusa, consultado por la agencia TASS, reiteró su preocupación por el impacto del incidente y por las potenciales consecuencias de ataques similares. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias y profundizar en los motivos del autor, mientras el proceso judicial comienza con el detenido bajo custodia.

Hasta el momento, la información publicada por la Policía checa y la agencia TASS coincide en señalar que los daños en la instalación se limitaron debido a que gran parte de los artefactos no se activaron en el interior del recinto. El caso sigue en desarrollo mientras avanzan las diligencias judiciales y la investigación sobre los hechos y la preparación del ataque.

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