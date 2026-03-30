Un estudio avala el cierre percutáneo de la orejuela como alternativa a la anticoagulación en fibrilación auricular

Según informó el medio, los resultados a tres años del mayor ensayo clínico internacional sobre el cierre percutáneo de la orejuela izquierda muestran que este procedimiento reduce en aproximadamente un 50 por ciento los episodios de hemorragia, incluso al considerar las complicaciones relacionadas con la intervención en sí. Esta técnica, realizada con el dispositivo ‘Watchman’, ofrece una eficacia comparable a los anticoagulantes orales en la prevención de eventos embólicos, como los accidentes cerebrovasculares, en pacientes con fibrilación auricular no valvular, según consignó el estudio ‘Champion-AF’.

El medio detalló que este ensayo clínico, presentado en el congreso más reciente del American College of Cardiology y publicado en la revista ‘New England Journal of Medicine’, incluyó a 3.000 personas de 141 centros médicos distribuidos en 16 países. España tuvo la participación de tres hospitales. Todos los pacientes del estudio fueron asignados a uno de dos grupos: uno recibió tratamiento con anticoagulantes y el otro fue sometido al procedimiento de cierre de la orejuela mediante la inserción del dispositivo ‘Watchman’.

Tal como publicó la fuente, el objetivo era determinar si la intervención era, al menos, igual de efectiva que la medicación oral para prevenir episodios embólicos, especialmente el ictus, que es una de las consecuencias más graves en pacientes con fibrilación auricular. Los datos del estudio confirmaron que el cierre de la orejuela no es inferior a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Además, el informe hace hincapié en el impacto que tiene la reducción de episodios de sangrado, lo cual representa una ventaja relevante frente a los anticoagulantes orales, cuyo mayor inconveniente sigue siendo el riesgo de hemorragias.

La Fundación EPIC, implicada en la investigación, destacó a través del medio que estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva en la gestión de la fibrilación auricular. Según los portavoces citados, esta evidencia abre la puerta para considerar el cierre percutáneo como una alternativa válida y segura, no solo en pacientes con contraindicación clásica a la anticoagulación, sino también en un grupo notablemente más amplio. Esto augura un posible cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad, pues permitiría a médicos y pacientes tomar decisiones individualizadas para sustituir la medicación crónica por una única intervención.

De acuerdo con la información compartida, en España la fibrilación auricular representa una de las principales causas de tratamiento anticoagulante, alcanzando a una población estimada de hasta un millón de personas. Tradicionalmente, estos pacientes emplean fármacos como el ‘Sintrom’ o anticoagulantes orales directos, que a lo largo de los años han simplificado el manejo clínico al requerir menos controles, pero mantienen la presencia de complicaciones hemorrágicas como una de sus principales limitaciones.

El artículo detalló que la mayoría de los coágulos relacionados con fibrilación auricular se originan en la orejuela izquierda del corazón, responsable de cerca del 90 por ciento de los trombos que pueden derivar en embolias. Por ese motivo, el cierre percutáneo de esta estructura adquiere relevancia, ya que permite cortar la vía principal por la que se producen estas complicaciones, sin necesidad de cirugía mayor y con acceso por catéteres, lo que implica procedimientos menos invasivos para los pacientes.

El presidente de la Fundación EPIC, Armando Pérez de Prado, jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista en el Hospital Universitario de León, explicó al medio que los resultados convierten al cierre percutáneo en una estrategia accesible para un número cada vez mayor de personas, incluidas aquellas que previamente no se consideraban candidatas. Además, resaltó el papel de los centros españoles participantes, subrayando que su aportación al ensayo pone de manifiesto el grado de experiencia clínica y la capacidad investigadora nacional en estudios de repercusión internacional.

La información publicada recoge también que este procedimiento podría disminuir la dependencia a largo plazo de medicamentos anticoagulantes, ofreciendo a quienes lo reciben una alternativa que elimina la necesidad de una toma diaria prolongada y el seguimiento continuo mediante pruebas de laboratorio. Esto adquiere especial relevancia en grupos con mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas o en personas cuya calidad de vida se ve afectada por la administración crónica de fármacos.

Según recogió la fuente, la comunidad médica valora que la solidez de los datos aportados por el ensayo ‘Champion-AF’ impulsa un replanteamiento de las guías y recomendaciones clínicas, incidiendo en la posibilidad de prevenir tanto eventos isquémicos como hemorrágicos mediante la selección adecuada de pacientes para cada opción terapéutica. Esta nueva herramienta amplía el arsenal disponible frente a la fibrilación auricular, y se espera que su uso se extienda en los próximos años en función de las estrategias individuales adoptadas por los sistemas sanitarios y las capacidades de los centros hospitalarios para aplicar el método.

De igual forma, el medio remarca que los resultados del estudio internacional fortalecen la evidencia a favor de técnicas menos invasivas en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, aportando soluciones que pretenden mejorar no solo la supervivencia, sino también la seguridad y la autonomía de los pacientes que conviven con fibrilación auricular y requieren prevención embólica a largo plazo.