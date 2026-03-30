La UE prorroga un año más las sanciones que impone a Irán desde hace quince años por violación de DDHH

Las restricciones impuestas por la Unión Europea afectan actualmente a 262 funcionarios y 53 entidades asociadas a la represión en Irán, quienes enfrentan la imposibilidad de viajar a países de la UE y tienen sus activos congelados en suelo comunitario. Según reportó la agencia Europa Press, los Veintisiete países miembros acordaron este lunes mantener estas medidas hasta el 13 de abril de 2027, extendiendo así por un año adicional un marco sancionador que opera desde hace quince años por motivos de violaciones de derechos humanos en la República Islámica.

La UE introdujo este régimen de sanciones en 2011, motivada por denuncias sobre abusos y violaciones graves de los derechos fundamentales en Irán, y le ha renovado la vigencia de forma anual desde entonces. Europa Press detalló que esta decisión incluye, además de la prohibición de entrada y la congelación de haberes, una serie de restricciones sobre la exportación a Irán de equipos susceptibles de ser empleados para la vigilancia interna y la represión. Asimismo, ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido ofrecer fondos a las personas y entidades afectadas por las medidas.

De acuerdo con lo comunicado por el Consejo de la Unión Europea al anunciar la prórroga, el enfoque del bloque comunitario hacia Irán se endureció notablemente a partir de 2022. En ese año, la muerte de la joven Masha Amini mientras se hallaba bajo custodia de la policía iraní desencadenó una oleada de protestas internas que recibieron respuesta del régimen mediante un incremento en la represión. En respuesta a estos acontecimientos, la UE intensificó sus medidas restrictivas, desarrollando múltiples paquetes de sanciones durante los meses posteriores a los hechos, según consignó Europa Press.

La política restrictiva de la Unión no solo se limita a personas y entidades concretas. Entre las medidas adoptadas está la prohibición de exportar materiales y tecnologías que puedan facilitar la represión o el control de las comunicaciones dentro de Irán. Esta restricción tecnológica alcanza a dispositivos y sistemas que podrían permitir a las autoridades iraníes ejercer mayor control sobre la población o suprimir la protesta social, reportó Europa Press.

El marco sancionador de la UE busca, según las autoridades comunitarias, presionar al gobierno iraní para que respete las normas internacionales relativas a los derechos humanos. Aunque el régimen de sanciones se origina en las denuncias previas a 2011, su vigencia ha cobrado renovada relevancia ante los recientes acontecimientos internos del país asiático. La respuesta del bloque a la represión observada durante los últimos años ha consistido, según el relato del Consejo de la UE difundido por Europa Press, en reforzar tanto el alcance de los listados como los sectores y áreas tecnológicas vetadas para el régimen iraní.

En cada renovación anual, los Estados miembros evalúan la situación sobre el terreno y la evolución de los derechos humanos en Irán, determinando si es necesario modificar, extender o eventualmente incrementar las sanciones existentes. Europa Press enumeró entre las consecuencias directas de estas medidas tanto la limitación de los vínculos económicos entre ciudadanos europeos e individuos o entidades sancionadas, como el aislamiento internacional de los responsables señalados por la represión.

Las restricciones emprendidas desde Bruselas forman parte de una estrategia más amplia orientada a contener los abusos y desalentar futuras transgresiones mediante la presión diplomática y económica. El Consejo de la Unión Europea, citado por Europa Press, defendió la necesidad de mantener la presión sobre los responsables con la finalidad de que rindan cuentas por los abusos cometidos y se impulse una mejora en la protección de los derechos fundamentales dentro del país.

Las sanciones incluyen herramientas legales que dificultan la financiación o el traslado de fondos y recursos a individuos y organismos sancionados, aspecto que, señaló Europa Press, busca cortar las vías de apoyo financiero potencialmente utilizadas para sostener la represión interna. Esto afecta tanto a operaciones bancarias, transferencias de recursos y otras formas de asistencia financiera, como a colaboraciones que puedan existir entre el sector privado europeo y actores económicos de Irán relacionados con el aparato de seguridad.

La duración y el alcance de estas medidas han sido objeto de seguimiento y revisión constante por parte de los órganos responsables en el seno de la Unión Europea. Europa Press recogió que, según el Consejo de la UE, la ampliación del periodo de sanciones responde a la persistencia de condiciones que justifican su mantenimiento, especialmente tras los hechos que desencadenaron un incremento de la represión en los últimos años.

El campo de aplicación abarca también la colaboración tecnológica para la vigilancia de telecomunicaciones, cuyo objetivo es impedir que desarrollos europeos sean empleados para restringir la libertad de información y movimiento dentro de Irán. Esta área constituye una de las más sensibles, dada la dependencia de equipos y software de origen europeo en sectores clave de la infraestructura estatal iraní, consignó Europa Press.

La política comunitaria hacia Irán, en lo relativo a los derechos humanos, seguirá evaluándose de manera periódica. El compromiso de los Estados miembros está orientado a ajustar la intensidad y el tipo de sanciones en función de la evolución de la situación interna. En declaraciones divulgadas por Europa Press, el Consejo de la UE subrayó la importancia de mantener la atención sobre los desarrollos en Irán y actuar con rapidez ante eventuales agravios adicionales a los derechos fundamentales.