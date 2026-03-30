La EMA actualiza sus recomendaciones sobre la composición de la vacuna contra la gripe para la temporada 2026-2027

Mientras las autoridades sanitarias europeas consideran crucial adaptar las estrategias de inmunización antigripal debido a la ausencia del linaje B/Yamagata desde 2020, la EMA ha aprobado una modificación en los criterios para la composición de vacunas estacionales contra la gripe en adultos y niños para la temporada 2026-2027. Según informó el medio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estableció estos nuevos lineamientos con el objetivo de garantizar la protección de la población ante la evolución constante de los virus gripales.

De acuerdo con la información publicada por la EMA, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) avaló las nuevas recomendaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe estacional que se utilizarán en la Unión Europea para la temporada 2026-2027. Entre los aspectos centrales de las directrices, se resalta la exclusión del linaje B/Yamagata en la formulación estándar de las vacunas para adultos y niños, al no haberse detectado circulación de este linaje de virus desde marzo de 2020. La EMA puntualizó que la mayoría de vacunas antigripales previas estaban formuladas para proteger frente a cuatro cepas, incluyendo B/Yamagata, pero la actual falta de circulación llevó a descartar su inclusión, acorde con el criterio adoptado también por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El medio señaló que la EMA ha dispuesto que los fabricantes de vacunas antigripales atenuadas vivas o basadas en huevos incluyan las siguientes cepas en sus formulaciones: un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1454/2025 (H3N2); y un virus similar al B/Tokyo/EIS13-175/2025 (linaje B/Victoria). Por otro lado, los productores que emplean tecnología basada en células deberán contemplar la incorporación de un virus similar al A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09; un virus similar al A/Darwin/1415/2025 (H3N2); y un virus similar al B/Pennsylvania/14/2025 (linaje B/Victoria).

Tal como publicó la agencia, ante las zonas donde la transición a vacunas trivalentes todavía no se completó, se contempla el uso de vacunas tetravalentes, es decir, vacunas que incluyen dos virus de la gripe B. Para estos casos, la EMA permitió que se utilice un virus vacunal del linaje B/Yamagata/16/88 en las tetravalentes inactivadas, ya sean basadas en huevo o en células. En esta situación, la autoridad regulatoria recomendó que se sigan las directrices de años previos fijadas por la OMS, que en relación con las vacunas tetravalentes señalan la inclusión de un virus similar al B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

El medio explicó que la EMA destacó la necesidad de actualizar regularmente la composición de las vacunas limpiando el espectro de cepas incluidas en función del comportamiento estacional y la evolución genética de los virus de la gripe, que presentan una elevada variabilidad. Esta actualización responde al objetivo de mantener los niveles de eficacia de los inmunizantes, ya que la selección y el reemplazo de las cepas virales incluidas en las vacunas resulta fundamental ante los continuos cambios que presentan los virus de la gripe.

En cuanto a los plazos industriales, la EMA instó a los titulares de autorizaciones de comercialización de las vacunas antigripales estacionales a presentar las solicitudes de modificación de la composición autorizada antes del 15 de junio. Esta fecha límite busca asegurar que los cambios recomendados se ejecuten a tiempo para la fabricación y distribución de los nuevos lotes destinados a la temporada 2026-2027, reportó la autoridad regulatoria europea.

El medio consignó que el proceso de actualización periódica de las recomendaciones sobre la composición de las vacunas influye directamente en la capacidad de respuesta sanitaria de la Unión Europea ante las epidemias estacionales de gripe. Asimismo, la coordinación con las recomendaciones internacionales, especialmente las de la OMS, forma parte integral del enfoque europeo para mantener la efectividad de las campañas de inmunización en el contexto de los cambios epidemiológicos documentados en relación a los virus circulantes.