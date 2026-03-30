La brasileña Dairy Tech gana el South Summit Brazil 2026 y la española Flomics gana al premio al Mejor Equipo

La presencia de mujeres fundadoras marcó la edición 2026 del South Summit Brazil, con cuatro de los cinco proyectos ganadores liderados por mujeres, destacando la tendencia hacia una mayor diversidad en el ecosistema de innovación. En este contexto, Dairy Tech y Flomics obtuvieron el máximo reconocimiento en el evento realizado del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, según informó la organización del South Summit, y diversas startups latinoamericanas y europeas recibieron distinciones sectoriales en medio de una concurrencia internacional que sobrepasó los 24.000 asistentes.

Tal como consignó el South Summit, la brasileña Dairy Tech se consolidó como la startup ganadora absoluta de la edición 2026. Este reconocimiento premió su propuesta de gestión digital para explotaciones ganaderas, donde el control centralizado de los datos del rebaño, el seguimiento de la producción de leche y la mejora de procesos operativos constituyen los pilares de su plataforma. Fundada por Maria de Lourdes Borba Magalhães, la empresa ha desarrollado una técnica de diagnóstico que identifica, en tan solo 20 minutos, a las vacas productoras de leche A2. Este tipo de leche contiene únicamente la proteína beta-caseína A2, y el método de Dairy Tech permite asegurar que el producto almacenado en tanque esté libre de la variante A1, relacionada con trastornos digestivos para determinados consumidores. El proceso contribuye tanto a la calidad del producto final como a la confianza de los consumidores y la competitividad de la industria láctea.

De acuerdo con información publicada por South Summit, la empresa catalana Flomics, con sede en Barcelona, obtuvo el galardón al Mejor Equipo y también fue distinguida en el apartado de Salud. Su principal innovación radica en el desarrollo de una prueba de biopsia líquida destinada a la detección precoz y seguimiento clínico del cáncer, así como de otras enfermedades complejas. Esta tecnología de diagnóstico ofrece una alternativa menos invasiva en comparación con las biopsias tradicionales e incrementa las opciones para una intervención temprana, aspecto relevante en el desafío global del abordaje oncológico.

Entre los proyectos premiados por categorías, la organización del South Summit detalló que la startup argentina Unibaio fue reconocida como la Más Sostenible, mientras que la barcelonesa Flomics destacó por su equipo y la brasileña Núcleo Vitro recibió la distinción a la startup Más Disruptiva. En tanto, Naturannova de Chile fue valorada como la Más Escalable. En los premios verticales, Unibaio y Naturannova compartieron el premio en Sostenibilidad y Tecnología Climática, Flomics y Núcleo Vitro resultaron galardonadas en Salud, y en el segmento Industria 5.0, la neozelandesa UBI Meat y Dairy Tech compartieron la distinción. La brasileña Zarv y la francesa Primelis fueron reconocidas dentro del ámbito de Empresas, mientras que Redraw (Estados Unidos) y Wedy (Brasil) lo hicieron en el espacio Digital.

El evento de Porto Alegre convocó a una comunidad emprendedora diversa con la asistencia de más de 24.000 personas provenientes de 70 países, reunidos para intercambiar experiencias y conocer de cerca avances tecnológicos y nuevas tendencias, según detalló el South Summit. La cita congregó a 800 representantes líderes del ámbito emprendedor, 7.000 compañías, 3.000 startups y una cifra superior a los 1.000 inversores cuya cartera de inversión conjunta superó los 250.000 millones de euros. En ese contexto, Brasil reforzó su posición como referente regional: el país aloja 17 de los 46 “unicornios” de América Latina, concentrando la mayor cantidad de empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares (870,3 millones de euros), según publicó la organización.

South Summit Brazil 2026 también sirvió para anunciar la celebración de la próxima edición, programada nuevamente en Porto Alegre entre el 15 y el 17 de abril de 2027. En la ceremonia de clausura, la presidenta y fundadora de South Summit, María Benjumea, subrayó la importancia de impulsar la proyección internacional del ecosistema emprendedor de Porto Alegre y conectarlo con redes globales, señalando: “Tenemos que seguir avanzando y, si queremos realmente hacer internacional este ecosistema, es esencial levantar la vista y pensar a lo grande. Ese es el próximo reto, conectar a Porto Alegre en el ecosistema global y hacerlo internacional”.

En 2025, Brasil mantuvo su posición privilegiada como destino principal de inversión en emprendimiento, consolidándose como el principal hub de startups de alto valor de la región. El fortalecimiento de la comunidad innovadora brasileña y el éxito del South Summit en su convocatoria internacional reflejan, a juicio de sus organizadores, una apuesta continuada por la innovación, la sostenibilidad y la diversidad en el sector.