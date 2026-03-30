Gloria Camila responde a Manuel Cortés tras destapar su relación: "Me ha hecho un favor, me he quitado un lastre"

Tras el revuelo que desencadenaron los recientes comentarios de Manuel Cortés en televisión, Gloria Camila decidió responder y afirmó que la situación la ha fortalecido en su vida y en su relación personal. De acuerdo con información difundida por el medio, la hija de Ortega Cano sostuvo que, tras las declaraciones de Cortés sobre su vida privada, se ha quitado un peso de encima y que la polémica la ha llevado a centrarse aún más en su presente y en su pareja.

Según reportó el medio, Manuel Cortés había relatado el viernes pasado, durante su intervención en el programa ‘¡De viernes!’, detalles de la relación que sostuvo con Gloria Camila a lo largo de varios años. El cantante afirmó que mantuvo con ella una conexión “intermitente” durante aproximadamente siete u ocho años, siempre a espaldas de sus respectivas parejas y en un contexto que describió como de idas y vueltas sentimentales. Cortés, hijo de Raquel Bollo, manifestó sentirse utilizado, ignorado y traicionado, alegando que Gloria Camila habría priorizado proteger su propia imagen. A su vez, declaró que su versión sobre los hechos podría modificar la percepción pública sobre la influencer, descontando que ella habría proyectado una imagen engañosa.

El lunes, Gloria Camila ofreció una respuesta directa en el programa ‘El tiempo justo’, en la que expresó sentirse liberada tras la exposición mediática de Cortés y afirmó que no esperaba la entrevista que él ofreció sobre su vida privada. La colaboradora indicó que fue recién al salir del programa cuando llegó a comprender la magnitud de la situación. En sus palabras: “Me he quitado a una persona que no ha tenido esa amistad que decía que tenía para ahora sentarse y hablar así de mí”. Consideró esta actitud como una traición, desmarcándose de cualquier responsabilidad en las declaraciones de su antiguo amigo.

Por su parte, la influencer cuestionó públicamente la conducta del cantante, sugiriendo que su aparición en televisión ponía en duda su verdadera vocación artística. Gloria Camila afirmó: “Ha demostrado a toda España que no es un artista, porque un artista no se sienta en un plató para denigrar a una persona y dejarme como me ha dejado por dinero. Un artista está enfocado en lo que realmente tiene que hacer, como por ejemplo lo hace mi novio”. Así, utilizó el ejemplo de su pareja actual, Álvaro, para remarcar que él sí permanece enfocado en su carrera musical y se mantiene al margen de polémicas mediáticas.

El medio indicó que Gloria explicó cómo la situación logró no desestabilizarla, a diferencia de etapas previas de su vida. Detalló que lleva tiempo priorizando su salud mental y esto le ha permitido enfrentar de manera distinta episodios de exposición pública. En uno de los fragmentos compartidos por el medio, dijo: “Esto me refuerza más como persona, porque gracias a Dios he trabajado mucho mi salud mental, ver cómo me fallan y no tomártelo tan a pecho”. Insistió en que, a pesar de su fortaleza, no piensa dejar la situación sin respuesta y anunció: “Este tema está en manos de los abogados y quiero tomar medidas legales. Es mi intención”. No dio detalles adicionales respecto a las posibles acciones judiciales, aunque dejó en claro que instrumentará una defensa legal.

Gloria Camila aclaró que ésta sería la última ocasión en la que abordaría el tema en público. Dirigiéndose al público durante la emisión de ‘El tiempo justo’, explicó: “Voy a hablar las cuatro cosas que quiero hablar y no me voy a pronunciar más”. Decidió no profundizar ni sobre las declaraciones de Manuel Cortés ni sobre los motivos que, desde su perspectiva, lo impulsaron a presentarse en televisión para hablar de la relación. La joven reafirmó que prefiere cortar todo vínculo y avanzar sin relación con Cortés. “Cuando apartas a gente de tu vida te das cuenta de cómo son de verdad. Por la boca muere el pez”, afirmó.

Sobre la repercusión que el relato de Cortés podría tener en su vida, Gloria Camila expresó que no se siente afectada y que su atención permanece en el presente: “Estoy tan centrada en mi presente que el pasado me da exactamente igual. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar, con Álvaro”. Refirió que todo el ruido mediático no ha perjudicado su reconciliación de pareja, sino que, al contrario, el episodio ha contribuido a tender lazos y fortalecer la relación en su segunda etapa. Aseguró que el efecto de la polémica ha sido unirlos más allá de las controversias generadas por las declaraciones televisivas.

El medio también consignó que Gloria Camila remarcó el papel de Álvaro en este proceso y subrayó que él es “el único” que no ha debido “colgarse de Gloria para ser alguien”, insistiendo en que su pareja no busca verse asociada a disputas mediáticas y se aboca completamente a la música. Así, diferenció la actitud de su pareja actual de la exposición de Manuel Cortés.

Frente a la imagen que Cortés buscó ofrecer sobre ella en televisión, Gloria Camila manifestó que siempre ha mantenido una opinión positiva sobre el cantante, solicitando pruebas de si en algún momento habló contra él: “Quiero que me pongan imágenes donde yo he hablado mal de Manuel, he dicho algo feo de él o no he resaltado que es buena persona. Yo no he hablado nunca mal de Manuel, solo he hablado bien. Hasta hace poco tenía una buena opinión de él”. Argumentó que jamás imaginó que él tomaría una postura contraria, ya que, según relató, Cortés en algún momento le prometió: “en la vida” le haría algo así.

Al abordar sus posibles errores, dejó entrever que, si en algo falló, sería en no enfatizar la carrera artística de Cortés cuando habló de su vida sentimental, pero rechazó que ello sea motivo para sentirse denigrada. En palabras de la colaboradora: “Una cosa es que te sientes a hablar de mi vida, otra cosa es que me denigres y hables mal de mí. Podría entrar en tantas cosas, pero no lo voy a hacer”. Con esto, dejó patente que no tiene intención de alimentar un enfrentamiento verbal y que su propósito es cerrar el tema y permitir que la justicia resuelva de ser necesario.

Según publicó el medio, Gloria Camila reiteró su estabilidad emocional e indicó que, luego de la controversia desatada por las declaraciones de Manuel Cortés, su principal objetivo es seguir adelante y priorizar el bienestar propio. Aseguró sentirse “tranquila, bien y feliz”, alejándose de cualquier polémica mediática y limitándose a defender su imagen únicamente por vías legales.