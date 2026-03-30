EAU intercepta once misiles y 27 drones con origen iraní

El último balance ofrecido por las autoridades emiratíes cifra en ocho los fallecidos y al menos 178 los heridos como resultado de los ataques con misiles y drones dirigidos contra el territorio de Emiratos Árabes Unidos. Entre quienes perdieron la vida se encuentran dos integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país. El Ministerio de Defensa de Emiratos, citado por el medio original, detalló que estas acciones hostiles tienen lugar en el marco del aumento de represalias por parte de Irán, que identifica a Emiratos como uno de sus objetivos regionales principales después del ataque ejecutado conjuntamente por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Según informó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos y publicó el medio que sirve de fuente original, las fuerzas de defensa aérea emiratíes lograron bloquear un nuevo ataque este lunes, consistente en la interceptación de once misiles balísticos y 27 vehículos aéreos no tripulados, todos procedentes, según la fuente oficial, del territorio iraní. El reporte agrega que, desde el inicio de la nueva ola de hostilidades ligadas al conflicto con la República Islámica de Irán, se ha registrado un total de más de 2.380 agresiones aéreas contra Emiratos.

El ministerio detalló que, desde que comenzó lo que calificó como “flagrante agresión iraní”, los sistemas de defensa de Emiratos Árabes Unidos han interceptado hasta la fecha 425 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.941 drones. Esta cifra pone de manifiesto la intensidad y la persistencia de las acciones ofensivas atribuidas a Irán en la región. Además, la información subraya que estos ataques han convertido a Emiratos en el blanco prioritario de las represalias iraníes tras el bombardeo del 28 de febrero.

El Ministerio emiratí reafirmó que la mayoría de los proyectiles y drones detectados han sido neutralizados antes de alcanzar zonas residenciales o infraestructuras críticas. Sin embargo, algunos de los ataques sí han provocado víctimas mortales y daños materiales en diversas áreas del país. El saldo actual se mantiene en ocho fallecidos, incluyendo personal militar, y 178 heridos, cifra aportada en la última actualización desde Abu Dabi, informa el medio original.

Las acciones ofensivas atribuidas a Irán se enmarcan en una escalada regional de tensiones tras el ataque realizado por fuerzas estadounidenses e israelíes a finales de febrero. Desde entonces, Emiratos Árabes Unidos ha intensificado las medidas de seguridad y refuerzo de sus sistemas antiaéreos, buscando minimizar el impacto de los lanzamientos con origen en Irán. El informe oficial destaca que el creciente número de misiles y drones dirigidos contra suelo emiratí representa una presión constante sobre las capacidades de defensa del país.

El Ministerio de Defensa también puntualizó que las fuerzas armadas mantienen altos niveles de alerta y vigilancia en todo el territorio nacional, coordinando operaciones de monitorización y respuesta ante la posibilidad de nuevos ataques. Según consignó el medio que sirve de fuente de información, la situación de seguridad ha sido revisada periódicamente por parte del gabinete de defensa, que prosigue evaluando la evolución del enfrentamiento y el estado de la infraestructura estratégica.

Mientras continúa el aumento del número de ataques y víctimas, Emiratos Árabes Unidos sostiene consultas con aliados internacionales para fortalecer su seguridad frente a la amenaza, según publicó la fuente original. Los reportes oficiales reiteran que la protección de la población civil y la defensa de las instalaciones críticas siguen siendo prioridades para el Estado emiratí, que considera indispensable mantener la estabilidad nacional en un contexto de conflicto regional creciente.