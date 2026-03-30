CSIC acerca los eclipses a personas ciegas con dispositivos que transforman la intensidad de la luz en sonido

El taller de producción de los dispositivos ‘LightSound’ tendrá lugar en Barcelona durante el mes de mayo, según detalló el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos dispositivos se entregarán de forma gratuita a personas organizadoras de eventos de observación del eclipse que planean actividades inclusivas para el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, una fecha que se espera movilice a millones de personas en todo el país. Tal como reportó el medio, la iniciativa busca ampliar el acceso de las personas con discapacidad visual a fenómenos astronómicos, permitiendo que participen plenamente en actividades públicas que suelen ser de carácter eminentemente visual.

Según consignó el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), el proyecto denominado ‘Eclipse inclusivo’ facilitará aproximadamente cien unidades del instrumento ‘LightSound’ a quienes preparen eventos de observación. Los dispositivos, que emplean tecnología de código abierto y cuyo diseño tiene origen en la Universidad de Harvard, convierten la intensidad de la luz en distintas notas musicales. De acuerdo con la información brindada, bajo plena luz solar el aparato produce un tono de flauta, mientras que durante el avance del eclipse, el sonido cambia progresivamente hacia un tono de clarinete y se silencia totalmente en la fase de eclipse total, reproduciendo el proceso astronómico mediante estímulos auditivos.

CSIC puntualizó que estos instrumentos podrán conectarse tanto a auriculares como a altavoces, permitiendo experiencias individuales y colectivas en los diferentes eventos programados. Los dispositivos estarán disponibles sin coste para quienes organicen actividades inclusivas, únicamente asumiendo quienes los solicitan el coste del envío y completando un formulario en línea que especifica el tipo de evento en el que se emplearán. La fecha límite para el acceso a estos materiales será el 31 de mayo. Toda la información relevante y el procedimiento para solicitarlos pueden encontrarse en el sitio web oficial del proyecto ‘Eclipse inclusivo’, según remarcó el medio.

ICE-CSIC informó que, además de los eventos relacionados con el eclipse, los dispositivos ‘LightSound’ estarán presentes en talleres dirigidos a personas con discapacidad visual, en colaboración con el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Barcelona. ‘LightSound’ ya se utilizó en otros países durante eclipses solares: en 2017 y 2024 en Estados Unidos, y en 2019-2020 en Chile y Argentina, donde se comprobó la efectividad de estos aparatos para transformar la observación tradicional en una vivencia multisensorial.

De acuerdo con el medio, el proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), lo que ha permitido la organización de la producción de los cien dispositivos por medio de voluntariado durante el taller en Barcelona. El objetivo principal es fomentar la mayor cantidad posible de eventos accesibles e inclusivos a nivel nacional, y desarrollar, a su vez, un mapa sonoro del eclipse de 2026 que refleje cómo las personas con discapacidad visual experimentan este fenómeno.

Jorge Rivero, coordinador del proyecto ‘Eclipse inclusivo’, expresó al medio la importancia de evitar la exclusión de personas con discapacidad visual de un acontecimiento que reunirá a un gran número de observadores. “Un eclipse solar total es una experiencia absolutamente única en la que es importante que el mayor número de personas puedan participar. Por eso es relevante hacer estos eventos accesibles para que las personas con discapacidad visual no queden excluidas de algo que va a movilizar a millones de personas en todo el país”, indicó Rivero.

La dimensión emocional que caracteriza el instante de totalidad del eclipse también fue destacada por Rivero, quien añadió: “El momento de la totalidad es un instante muy emocional, casi de comunión colectiva, queremos que ese sentimiento sea también un momento de inclusión en el que todos podamos compartir la experiencia”, según publicó el medio.

Allyson Bieryla, astrónoma del Center for Astrophysics-Harvard and Smithsonian y coordinadora del proyecto internacional ‘LightSound’, aportó el testimonio de personas usuarias en otros países. “La respuesta más común entre quienes los usan es de agradecimiento por haberlos creado. Muchos estudiantes y adultos con discapacidad visual se sintieron por primera vez parte de un evento emocionante que la mayoría considera puramente visual”, señaló Bieryla en declaraciones difundidas por el CSIC.

La iniciativa busca además, de acuerdo con CSIC, promover una cultura científica más accesible e inclusiva en el contexto de la divulgación astronómica. El desarrollo de eventos públicos de observación con dispositivos ‘LightSound’ pretende garantizar la presencia y participación de personas tradicionalmente excluidas de fenómenos que suelen depender de la percepción visual.

Finalmente, CSIC reportó que las personas interesadas en recibir los ‘LightSound’ solo deberán completar una solicitud y, en caso de alto número de peticiones, se asignarán hasta agotar existencias. Los organizadores podrán emplear los dispositivos tanto en actividades al aire libre como en espacios cerrados, adaptando la experiencia a las necesidades del público con discapacidad visual y haciendo posible que el eclipse de 2026 se convierta en un acontecimiento accesible en todo el territorio nacional.