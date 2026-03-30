Araqchi advierte de que cualquier "provocación" en el estrecho de Ormuz "solo complicaría la situación"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este lunes de que cualquier "provocación" de Estados Unidos y sus aliados en el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica bloqueada 'de facto' por Teherán, "solo complicaría la situación".

"Cualquier provocación de los agresores y sus simpatizantes, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, con respecto a la situación en el estrecho de Ormuz solo complicaría la situación", ha afirmado Araqchi en una conversación telefónica con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot.

Araqchi ha argumentado que "el principal origen de la inseguridad en el estrecho de Ormuz es la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán" y ha explicado que "el estrecho está cerrado para los buques de las partes implicadas en la agresión militar contra Irán" y ha subrayado que se trata de una decisión "basada en los principios del derecho internacional" y para "evitar que los agresores utilicen mal el estrecho de Ormuz para perpetrar ataques contra Irán".

En cambio, los buques de otros países sí están atravesando el estrecho "en coordinación con las autoridades iraníes competentes", ha argumentado.

Araqchi ha aprovechado además para criticar a "algunos países europeos que solo expresan preocupación por las consecuencias económicas de esta guerra impuesta", mientras que "callan sobre los brutales ataques de los agresores contra el pueblo iraní".

Además ha justificado las "operaciones defensivas" contra bases militares estadounidenses ubicadas en países vecinos del golfo Pérsico por la presencia y uso de estos espacios para "hacer la guerra de forma ilegal contra Irán".