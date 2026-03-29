Agencias

Carlos Herrera vive su primera Semana Santa como abuelo

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A punto de cumplir un mes como abuelo, Carlos Herrera está viviendo un sinfín de primeras veces gracias a este nuevo papel que estrenó el pasado 7 de marzo cuando su hijo Alberto Herrera y su mujer, Blanca Llandres, dieron la bienvenida a su hijo Marcos. Y esta Semana Santa es sin duda, uno de esos primeros momentos que el periodista no olvidará, aunque ya tiene puestas las miras en La Borriquita del año que viene donde ya se ve acompañado de su nieto.

Con una sonrisa que evidencia la felicidad que vive su familia desde hace tres semanas, el locutor se ha dejado ver en este Domingo de Ramos junto a su mujer, Pepa Gea, minutos antes del comienzo de una de las numerosas procesiones que dan comienzo a una de las épocas más esperadas en España, y en concreto en la capital hispalense.

"Estoy enseñándole la foto de mi nieto a todo el mundo, como corresponde", admitía Herrera en sus primeras horas después de estrenarse como abuelo. Aunque ahora que han pasado los días la euforia del momento ha dado paso a su habitual discreción, nada más nacer el pequeño de la casa el comunicador sí desveló que era "abuelo de un niño que es muy bueno, guapo y se porta muy bien".

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