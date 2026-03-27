Venezuela sitúa en más de 300 los excarcelados desde la entrada en el marco de la ley de amnistía

La Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía reportó que un total de 8.146 personas se han beneficiado durante el último mes de las disposiciones que permiten la excarcelación o el levantamiento de medidas cautelares aplicadas desde 1999 en Venezuela. Según informó el medio que consigna esta información, el presidente de dicha comisión, Jorge Arreaza, precisó que entre los beneficiarios, 310 ciudadanos recuperaron la libertad tras haber estado privados de ella, mientras que 7.836 ya se encontraban en situación de libertad pero bajo algún tipo de restricción judicial hasta la aplicación de la reciente normativa.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Arreaza detalló que estas liberaciones y el retiro de medidas cautelares resultan del nuevo marco legal aprobado en febrero, orientado a fortalecer la convivencia democrática dentro del país. En un mensaje publicado en redes sociales, Arreaza explicó que el impacto de esta ley responde al contexto político surgido tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, durante el operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses a principios de enero, que condujo al ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El medio recogió que, conforme avanzan las liberaciones, las autoridades venezolanas han enfatizado que la amnistía tiene un carácter restrictivo en cuanto a su alcance temporal e ilícitos admitidos, subrayando que “no ampara delitos futuros”. Según las palabras reproducidas por la fuente, Arreaza afirmó: "Estas son las cifras de las libertades plenas otorgadas gracias a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. De las 8.146 personas beneficiadas (…) 310 estaban privadas de libertad", puntualizó el funcionario.

En el seguimiento a este proceso, Foro Penal, organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos, contabilizó a finales de febrero más de 500 presos políticos excarcelados desde la entrada en vigor de esta ley. Según el medio citado, la ONG sostuvo que la cifra incluye tanto a personas detenidas por razones políticas como a individuos sancionados penalmente por delitos catalogados dentro del periodo estipulado en la legislación.

La ley de amnistía se promulgó en un contexto de transición política en Venezuela, tras los eventos militares que terminaron con el liderazgo de Maduro y el nombramiento de Rodríguez al frente del Ejecutivo. Conforme relató la fuente, el Gobierno ha defendido esta medida como parte de sus esfuerzos para restaurar la normalidad institucional y promover la reconciliación, enfatizando en reiteradas comunicaciones la importancia de recurrir a elecciones como mecanismo para definir el futuro político del país.

En diversos pronunciamientos, funcionarios del Gobierno subrayaron que la amnistía constituye una herramienta para impulsar la paz social y garantizar la participación democrática. Paralelamente, destacaron la naturaleza jurídica de la norma, insistiendo en que solo se aplica a hechos cometidos en el pasado y no podrá ser utilizada como escudo para crímenes futuros.

A través de estos anuncios y datos aportados por diferentes actores, el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía continúa como uno de los puntos nodales en el escenario político venezolano reciente, con cifras y testimonios que reflejan su impacto en la población carcelaria y en quienes tuvieron restricciones judiciales desde 1999. Según informó el medio, las autoridades reiteran el llamado a la sociedad a mantener el compromiso institucional mediante la vía electoral, en un contexto de recomposición de las estructuras estatales y de búsqueda de estabilidad dentro del país.