Rodrigo Hernández: "Un Mundial es diferente, hay que construir nuestro camino"

La experiencia acumulada por los integrantes de la selección española tras la victoria en la Eurocopa marca una diferencia en el grupo actual, según comenta Rodrigo Hernández al referirse al potencial de la generación que encabeza. El futbolista explica que, si bien algunos jugadores ya conocen la sensación de ganar, la Copa del Mundo exige reiniciar el proceso, construir una nueva trayectoria y consolidar la mentalidad grupal, dejando de lado lo alcanzado en torneos anteriores para enfrentar un escenario único.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rodrigo Hernández, mediocampista internacional del Manchester City y capitán de la selección, expresó que llegar al Mundial como campeones de Europa y candidatos al título no garantiza el éxito en la máxima cita del fútbol. El jugador destacó que el torneo implica comenzar de cero, sin importar logros pasados, y que la clave para España será volver a construir el camino dentro de la competición.

Según publicó la RFEF, Rodri remarcó que la plantilla española actual reúne una generación nueva repleta de calidad individual y marcada por la experiencia reciente de haber conseguido un título importante. A pesar de reconocer el talento presente, el centrocampista puntualizó que se trata de un grupo que debe consolidar su propia historia para aspirar nuevamente a lo más alto. Él mismo asumió la responsabilidad que implica ser capitán, tanto en el aspecto deportivo como en el emocional, y subrayó la importancia de demostrar cada día el nivel competitivo, sin conformarse con los éxitos ya conseguidos.

El medio oficial de la federación señaló que el internacional español atribuye parte del rendimiento a la forma física de los futbolistas. Hernández detalló que la preparación física representa la prioridad para llegar con un nivel óptimo a los tramos decisivos de la temporada, especialmente en competiciones de alto nivel como la Copa del Mundo. Durante su comparecencia, explicó que hizo un parón voluntario para recuperarse completamente y encarar en plenitud la recta final del año competitivo, definiendo este proceso como una especie de mini pretemporada que le permitió volver a sentirse bien tras varios meses de esfuerzo continuado.

En declaraciones para la RFEF, el ganador del Balón de Oro 2024 aseguró que la obtención de un galardón individual no ha modificado su manera de abordar su carrera profesional ni su desarrollo personal. Compartió que, aunque externamente pueda existir una mayor exposición mediática frente a jugadores, árbitros y el entorno del fútbol tras el reconocimiento recibido, él procura mantener la concentración en su rendimiento personal y evitar que esa presión externa condicione su desempeño o su perspectiva del juego.

Tal como consignó la RFEF, Rodrigo Hernández también abordó el componente emocional que supone regresar a Villarreal, localidad donde inició su carrera profesional en fútbol de alto nivel. El mediocampista compartió su gratitud por volver a un entorno donde siente el aprecio de los aficionados y rememoró los cinco años pasados allí como la época que considera la más feliz en su vida. Agradeció a la afición y al club la oportunidad de volver a vivir un reencuentro con una etapa significativa en su desarrollo como jugador.

La información recogida por la federación destaca la confianza que mantiene el capitán en las posibilidades de la selección española en el próximo Mundial de 2026, fundada tanto en el aprendizaje adquirido como en la necesidad de afrontar el torneo con humildad y ambición renovadas. Hernández insiste en que el equipo debe demostrar a diario el rendimiento que se espera de él y aprovechar tanto el talento joven como la experiencia previa para construir una actuación sólida en el evento.