Óscar Puente reconoce que ha faltado ambición en las ayudas a los transportistas y espera nuevas medidas

El déficit acumulado en el mantenimiento de las carreteras que dependen directamente del Estado supera actualmente los 5.000 millones de euros, según afirmó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El titular del ministerio atribuye esta cifra a la falta de inversión sostenida por los gobiernos anteriores, señalando que, aunque la inversión actual se incrementa conforme a las recomendaciones de los expertos del sector, la red viaria española enfrenta retos vinculados a su antigüedad y extensión. España cuenta con la red más extensa de autovías de la Unión Europea, lo que añade complejidad a las tareas de conservación y actualización de estas infraestructuras.

Tal como publicó elDiario.es, Puente admitió también que el paquete de ayudas aprobado la semana pasada para mitigar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio sobre los profesionales del transporte no ha satisfecho plenamente las expectativas del sector. Durante su intervención en el VI Foro Económico organizado por elDiario.es, el ministro expresó: “No dimos satisfacción a sus demandas, desde luego, no por falta de voluntad, pero quizá ha faltado un poco más de ambición y vamos a ver si en la reunión de hoy somos capaces de implementar más medidas”. La cita a la que se refiere Puente es la reunión sostenida este viernes entre el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y representantes de los transportistas, en la búsqueda de nuevas soluciones adicionales al descuento de 20 céntimos por litro en carburantes.

Según detalló el medio elDiario.es, Puente subrayó la complejidad del sector del transporte en España, describiéndolo como “tremendamente dispar”, al incluir tanto grandes empresas con extensas flotas como pequeños empresarios autónomos, lo que genera una multiplicidad de necesidades y realidades. El ministro resaltó que el Gobierno mantiene una relación fluida con los distintos actores del sector y que entiende las particularidades de los distintos perfiles empresariales dentro del mismo.

La situación generada por el aumento de costes para los transportistas a raíz de la guerra en Oriente Medio, tema central de las demandas del gremio, ha disparado la inquietud acerca de la competitividad de las empresas españolas, especialmente por los problemas en las infraestructuras y el encarecimiento de los suministros. Según reportó elDiario.es, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a ampliar el conjunto de medidas para responder con mayor eficacia a las reivindicaciones señaladas por los representantes del transporte.

En el plano ferroviario, el ministro anunció que planea reunirse en los próximos días con la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, para tratar el retraso en la entrega de trenes que afecta a diversas compañías europeas, incluido el caso de Renfe con Talgo. Puente calificó la cuestión como preocupante y recordó que este tipo de demoras tiene consecuencias en la operatividad y planificación del servicio ferroviario en el ámbito nacional y comunitario.

ElDiario.es también consignó las declaraciones del ministro sobre la reciente interrupción de la línea de alta velocidad a Málaga, provocada por el colapso de un muro de contención en Álora tras fuertes lluvias. Este incidente obliga actualmente a que los viajeros concluyan su trayecto de Antequera a Málaga utilizando autobuses incluidos en el billete de Renfe. Puente lamentó que desde el Ayuntamiento de Málaga se haya solicitado su dimisión a raíz de este suceso y describió como injustificadas estas peticiones dado el contexto y las medidas adoptadas para restablecer el servicio.

El corte de la línea, según recoge elDiario.es, ha provocado críticas desde la administración andaluza por el plazo estimado de recuperación de la conexión, al considerar que estos retrasos generan un fuerte impacto en el tejido económico regional. Málaga alberga el cuarto aeropuerto con mayor volumen de pasajeros de España, con 27 millones de usuarios al año, siendo clave para el turismo tanto nacional como internacional. Puente defendió la gestión de la crisis por parte de su ministerio, indicando que equipos de trabajo operan permanentemente en jornadas de hasta 12 horas y que se prevé recuperar completamente la línea en un plazo aproximado de dos meses.

ElDiario.es puntualizó además la coincidencia de esta polémica con el periodo previo a las elecciones en Andalucía, una cuestión que, según Puente, incide en el tono de las críticas. El ministro rememoró su etapa como alcalde de Valladolid y las colaboraciones previas con el alcalde de Málaga, refiriéndose a la actual controversia municipal como una desviación respecto a las relaciones institucionales previas y al diálogo mantenido en foros sobre movilidad.

La jornada de negociación entre el Ministerio y el sector del transporte encara como principal objetivo la búsqueda de soluciones que compensen la falta de satisfacción manifestada por los transportistas en relación con el anterior paquete de ayudas. Las reivindicaciones principales apuntan a la necesidad de medidas que aborden tanto el impacto inmediato de la crisis internacional como la estructuralidad de los problemas del sector, incluidos los costes de mantenimiento de infraestructuras y la provisión de servicios esenciales para garantizar la competitividad de las empresas del área logística y de transporte en España.