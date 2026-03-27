De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim, la ofensiva encabezada por Israel y Estados Unidos ha dejado más de 1.500 víctimas mortales en Irán, entre ellas figuras de alto rango como el líder supremo, Ali Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, junto a otros altos mandos militares y funcionarios de seguridad. Esta cifra ilustra la magnitud del impacto que la campaña militar iniciada el 28 de febrero ha generado en territorio iraní. El hecho más reciente dentro de esta escalada, según autoridades provinciales, corresponde a un ataque aéreo sobre la ciudad de Isfahán, donde se reportaron al menos 26 fallecidos, incluidos siete menores, tras el impacto en áreas residenciales de Haftun.

Tal como consignó la agencia Tasnim, las autoridades locales señalaron que la zona residencial alcanzada por el bombardeo corresponde a un sector obrero, lo que explica que la mayoría de las víctimas fueran personas trabajadoras radicadas en el lugar. Según la declaración oficial reproducida por el medio, “los mártires son trabajadores que viven en la zona”, en referencia a quienes perdieron la vida en el suceso. El ataque, ocurrido el viernes, forma parte de una serie de bombardeos que han afectado distintas regiones del país, en el marco de la ofensiva militar atribuida a fuerzas estadounidenses e israelíes.

La agencia Tasnim también dio cuenta de que, en las horas previas, otras dos zonas residenciales de Isfahán, identificadas como Ziyar y Apadana, fueron objeto de ataques aéreos por parte de lo que las autoridades describen como “el enemigo estadounidense-sionista”. Aunque estos ataques no provocaron víctimas mortales, sí contribuyeron a aumentar la tensión y la preocupación entre la población local. Los reportes oficiales no detallaron la cantidad de heridos ni el alcance de los daños en infraestructuras en estos puntos, aunque señalaron la ausencia de muertes como un dato relevante.

La escalada de violencia se origina en la ofensiva militar que, según los reportes recogidos por la agencia iraní, comenzó el 28 de febrero con operaciones conjuntas israelí-estadounidenses en diversos puntos estratégicos de Irán. El número de fallecidos reconocidos por las autoridades iraníes supera los 1.500, incluidos responsables clave del aparato estatal, como el líder máximo religioso y político del país, responsable de dirigir la política interna y externa. También figuran entre las víctimas personajes de alto nivel encargados de la seguridad nacional y del control militar en el país asiático.

Según publicó Tasnim, la elección de objetivos habitacionales y obreros en áreas urbanas ha sido característica en los recientes ataques, lo que ha resultado en un alto número de víctimas civiles. La información proporcionada por funcionarios de la provincia destaca esa condición y subraya la composición obrera y familiar de los habitantes en las zonas afectadas.

Tras el bombardeo en Haftun, las fuerzas de seguridad y los servicios médicos se desplazaron hacia el lugar para llevar a cabo tareas de rescate y atención a los afectados, según informó la agencia Tasnim. A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades locales confirmaron que la respuesta de emergencia se realizó con rapidez, aunque el número de fallecidos continuó aumentando a medida que avanzaban los trabajos de recuperación de cuerpos.

El balance provisional de la ofensiva, de acuerdo con información oficial citada por Tasnim, señala la pérdida de dirigentes principales, militares y civiles, y un importante número de zonas residenciales impactadas, lo que ha generado preocupación sobre el bienestar de la población y sobre la capacidad de respuesta de los órganos de la administración pública.

Durante los días siguientes a la escalada de bombardeos, organizaciones humanitarias iraníes y personal de emergencias han mantenido sus operaciones de asistencia y apoyo psicosocial en las áreas perjudicadas. Las autoridades, según documentos oficiales recogidos por medios iraníes, indicaron que se han tomado medidas para albergar a las familias desplazadas y facilitar el abastecimiento de ropa, alimentos y asistencia sanitaria en refugios temporales.

Según indicó Tasnim, la ofensiva y los ataques selectivos contra líderes y responsables institucionales han dejado una huella significativa en la estructura de poder nacional. La ausencia ahora de estos altos dirigentes se traduce en una reconfiguración de los mandos dentro de las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia de Irán, mientras continúan los operativos militares y de seguridad en el país.

El impacto internacional del conflicto, según consignó la prensa iraní, ha sido objeto de análisis por parte de observadores y voceros gubernamentales. Los reportes difundidos mencionan que la comunidad internacional permanece atenta a la evolución de la crisis y a las implicaciones que el aumento de hostilidades pueda tener en el equilibrio geopolítico y la estabilidad en la región de Oriente Medio.